George Floyd命案另外3警也被起訴

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州非洲裔George Floyd被跪頸後死亡案件，明州司法部長周三改控已經被捕的前Minneaplis警察二級謀殺，另外3個在場並已經被革職的前警員，也被控協助和教唆殺人。

明州司法部長Keith Ellison說：「我們今天在此因為George Floyd已經不在，他應該在此，他應該還活著，但他不是。」

Ellison說，他已提交修訂起訴書，涉案警察Derek Chauvin因George Floyd之死被控二級謀殺罪，至於另外3名在場的警員，J.A. Kueng、Thomas Lane和Tou Thao，也被控協助及教唆二級謀殺的重罪。

Ellison說：「我深信這有利於George Floyd，他家人和州爭取公義。」

Ellison呼籲公眾要有耐心，同時提醒他們，被告不一定會被定罪。

Ellison說：「要定罪將會困難，我們對所做的有信心，但歷史顯示這裡明顯有難度。」

而在較早前，Floyd的兒子Quincy Mason Floyd就到場憑弔，要求為父親討回公道。

Quincy說：「我爸不應這樣被殺死，我們要討回公道。」

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