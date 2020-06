George Floyd命案另外3警也被起訴

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州非洲裔George Floyd被跪頸後死亡案件,明州司法部長周三改控已經被捕的前Minneaplis警察二級謀殺,另外3個在場並已經被革職的前警員,也被控協助和教唆殺人。

明州司法部長Keith Ellison說:「我們今天在此因為George Floyd已經不在,他應該在此,他應該還活著,但他不是。」

Ellison說,他已提交修訂起訴書,涉案警察Derek Chauvin因George Floyd之死被控二級謀殺罪,至於另外3名在場的警員,J.A. Kueng、Thomas Lane和Tou Thao,也被控協助及教唆二級謀殺的重罪。

Ellison說:「我深信這有利於George Floyd,他家人和州爭取公義。」

Ellison呼籲公眾要有耐心,同時提醒他們,被告不一定會被定罪。

Ellison說:「要定罪將會困難,我們對所做的有信心,但歷史顯示這裡明顯有難度。」

而在較早前,Floyd的兒子Quincy Mason Floyd就到場憑弔,要求為父親討回公道。

Quincy說:「我爸不應這樣被殺死,我們要討回公道。」

