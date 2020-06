【KTSF】

南舊金山周四下午將會舉行為George Floyd尋求公義的遊行。

時間是周四早上11時至下午3時,出發地點是南舊金山市府大樓Grand Avenue 400號,終點在Arroyo Drive 33號,當局呼籲示威者戴口罩和保持社交距離。

南舊金山商會呼籲附近商店在門口加裝木板防備,警方表明他們不會縱容暴力和破壞行為。

