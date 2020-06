商業重開前謹記擬定防疫計畫 提供員工培訓（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著各地逐漸重開經濟,有關注組織呼籲小商業主在重開商業之前,要按照加州政府的規定,擬定重開的防疫計畫,並且為員工提供相關培訓。

灣區各縣逐漸解封,可以重開的小商業也陸續增加,以幫助亞裔小商業為宗旨的Asian Inc特別提醒,雇主重開商業有五件事必須做,首先最重要的,就是制定重開計劃書,並公布在店內或是辦公室。

Asian Inc小商業援助計劃代表黃文傑(Porter Wong)說:「第一,你有甚麼措施去防止病毒在你的辦公室也好,店裡面也好,傳播,最基本就是怎麼去消毒,然後你甚麼時候,比方說你每個禮拜消毒幾次,用甚麼東西消毒,然後那些東西都要存一個紀錄,然後社交距離,是不是限制有多少人到你店裡面,你怎麼去執行那些措施,那些都要寫得很清楚

第二,實際執行計劃書內容,並留下紀錄以便日後查核;第三,消毒工作環境,並且留下證明已經完成;第四,依據社交距離規定,做好執行業務的規劃;第五,對員工進行培訓。

黃文傑說:「培訓甚麼東西呢?就是怎麼防止病毒在辦公的地方抗戰,第二,就是員工要自己會自我檢查有沒有病徵,要是有的話,自己要在家裡隔離14天*

由於加州州府已訂出重開商業的指引,加上地方政府有各自的規範,對小商業主來說,制定計劃書是最困難的部分,要先了解五個政府部門規定。

黃文傑說:「現在州政府就把各行各業分成22個不同的行業,比方說酒店,比方說零售業,每一個有它們自己的指南,然後除了州政府以外,大家也要參考縣裡面有沒有特別的東西,不同的東西要加進去,還有市政府本身,然後最好也去參考Cal OSHA,Cal OSHA是加州政府的職業跟健康處,還有CDC(聯邦疾控中心)

目前並沒有一個範本可以提供小商業參考,不過關注人士提醒,政府部門會進行查核,看是否有落實重開規定,尤其是餐館業,衛生部門尤其會注意,不可輕忽。

黃文傑正在撰寫提供給零售業參考的重開計畫書範本,需要的小商業主可以致電(650) 416-1638詢問。

