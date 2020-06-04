商業重開前謹記擬定防疫計畫 提供員工培訓（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著各地逐漸重開經濟，有關注組織呼籲小商業主在重開商業之前，要按照加州政府的規定，擬定重開的防疫計畫，並且為員工提供相關培訓。

灣區各縣逐漸解封，可以重開的小商業也陸續增加，以幫助亞裔小商業為宗旨的Asian Inc特別提醒，雇主重開商業有五件事必須做，首先最重要的，就是制定重開計劃書，並公布在店內或是辦公室。

Asian Inc小商業援助計劃代表黃文傑（Porter Wong）說：「第一，你有甚麼措施去防止病毒在你的辦公室也好，店裡面也好，傳播，最基本就是怎麼去消毒，然後你甚麼時候，比方說你每個禮拜消毒幾次，用甚麼東西消毒，然後那些東西都要存一個紀錄，然後社交距離，是不是限制有多少人到你店裡面，你怎麼去執行那些措施，那些都要寫得很清楚

第二，實際執行計劃書內容，並留下紀錄以便日後查核；第三，消毒工作環境，並且留下證明已經完成；第四，依據社交距離規定，做好執行業務的規劃；第五，對員工進行培訓。

黃文傑說：「培訓甚麼東西呢？就是怎麼防止病毒在辦公的地方抗戰，第二，就是員工要自己會自我檢查有沒有病徵，要是有的話，自己要在家裡隔離14天*

由於加州州府已訂出重開商業的指引，加上地方政府有各自的規範，對小商業主來說，制定計劃書是最困難的部分，要先了解五個政府部門規定。

黃文傑說：「現在州政府就把各行各業分成22個不同的行業，比方說酒店，比方說零售業，每一個有它們自己的指南，然後除了州政府以外，大家也要參考縣裡面有沒有特別的東西，不同的東西要加進去，還有市政府本身，然後最好也去參考Cal OSHA，Cal OSHA是加州政府的職業跟健康處，還有CDC（聯邦疾控中心）

目前並沒有一個範本可以提供小商業參考，不過關注人士提醒，政府部門會進行查核，看是否有落實重開規定，尤其是餐館業，衛生部門尤其會注意，不可輕忽。

黃文傑正在撰寫提供給零售業參考的重開計畫書範本，需要的小商業主可以致電(650) 416-1638詢問。

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