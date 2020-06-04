紐約市警對和平示威者強硬執法惹批評

【KTSF 江良慧報導】

紐約市警方周三晚8宵禁令生效後沒多久就強硬執法，多次衝撞一些和平示威者，不過市長白思豪稱讚警方極度克制，白思豪因此遭到猛烈抨擊。

周三在紐約的和平示威活動，吸引到數以千計的民眾，期間沒有再發生前幾天的搶掠和破壞，不過 紐約市警方就在大約9時，即宵禁生效約一小時後，就開始驅趕曼克頓和Brooklyn的示威者，有時甚至向一些較慢的人噴胡椒噴霧和使用警棍。

紐約市警局的局長表示，不會再容忍任何人在宵禁實施後仍留在街上，說已經多給時間離開，但他們都沒有跡象要離開，所以要強硬執法，有人就拍攝到幾個警察用警棍，打像一個踩單車過馬路的人。

而在事後，市長白思豪稱讚警方非常克制，他周四出席George Floyd的追悼會時，就遭現場觀眾喝倒彩，示威者更高叫Floyd死前說的「我不能呼吸」，並叫白思豪下台。

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