紐約市警對和平示威者強硬執法惹批評

【KTSF 江良慧報導】

紐約市警方周三晚8宵禁令生效後沒多久就強硬執法,多次衝撞一些和平示威者,不過市長白思豪稱讚警方極度克制,白思豪因此遭到猛烈抨擊。

周三在紐約的和平示威活動,吸引到數以千計的民眾,期間沒有再發生前幾天的搶掠和破壞,不過 紐約市警方就在大約9時,即宵禁生效約一小時後,就開始驅趕曼克頓和Brooklyn的示威者,有時甚至向一些較慢的人噴胡椒噴霧和使用警棍。

紐約市警局的局長表示,不會再容忍任何人在宵禁實施後仍留在街上,說已經多給時間離開,但他們都沒有跡象要離開,所以要強硬執法,有人就拍攝到幾個警察用警棍,打像一個踩單車過馬路的人。

而在事後,市長白思豪稱讚警方非常克制,他周四出席George Floyd的追悼會時,就遭現場觀眾喝倒彩,示威者更高叫Floyd死前說的「我不能呼吸」,並叫白思豪下台。

