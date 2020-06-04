專家指警方用胡椒噴劑和催淚彈或助長病毒傳播（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

醫學專家呼籲，執法單位在新冠病毒大流行期間，不要使用胡椒噴劑和催淚彈，因為這可能助長病毒傳播。

一群公共衛生專家在網上致給執法機構的公開信中說，使用催淚彈會導致呼吸道更加容易受到感染，也會加劇發炎和咳嗽，從而增加傳播新冠病毒的風險，舊金山加大的陳子平是撰寫這公開信的醫學專家之一。

陳子平說：「你要是接觸到胡椒噴劑和催淚氣體，你會咳嗽得更多，咳嗽會把病毒飛沫噴散得更遠，在3到6英尺之間，通常沒有問題，但是在示威場合中，人們將會更長時間在同個地方，6呎外的人也會有感染風險，這個風險也會隨著時間增加。」

陳子平補充，接觸到催淚瓦斯的話，更加會摸到自己的臉，增加感染病毒的機率，但是他也表示，了解到示威人士必須對種族正義問題發聲。

而執法人員方面，醫學專家也表示，他們同樣必須戴口罩和帶有消毒劑，並避免將被扣押人士置留在封閉的空間中，如監獄或車中。

專家也建議執法人員考慮使用心理方式對應示威人士，例如對話，和他們一起下跪，或除下防暴裝備等。

對出席示威活動的人士來說，專家也建議多帶口罩。

陳子平說：「第一，確保你有口罩，第二，要有後備口罩，因為口罩可能失落，或被人扯掉，要用乾洗手，這都是重要的事。」

而示威期間，保持社交距離不容易，專家建議嘗試和同樣的人在一起，而不要在不同人之間流動。

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