專家指警方用胡椒噴劑和催淚彈或助長病毒傳播（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

醫學專家呼籲,執法單位在新冠病毒大流行期間,不要使用胡椒噴劑和催淚彈,因為這可能助長病毒傳播。

一群公共衛生專家在網上致給執法機構的公開信中說,使用催淚彈會導致呼吸道更加容易受到感染,也會加劇發炎和咳嗽,從而增加傳播新冠病毒的風險,舊金山加大的陳子平是撰寫這公開信的醫學專家之一。

陳子平說:「你要是接觸到胡椒噴劑和催淚氣體,你會咳嗽得更多,咳嗽會把病毒飛沫噴散得更遠,在3到6英尺之間,通常沒有問題,但是在示威場合中,人們將會更長時間在同個地方,6呎外的人也會有感染風險,這個風險也會隨著時間增加。」

陳子平補充,接觸到催淚瓦斯的話,更加會摸到自己的臉,增加感染病毒的機率,但是他也表示,了解到示威人士必須對種族正義問題發聲。

而執法人員方面,醫學專家也表示,他們同樣必須戴口罩和帶有消毒劑,並避免將被扣押人士置留在封閉的空間中,如監獄或車中。

專家也建議執法人員考慮使用心理方式對應示威人士,例如對話,和他們一起下跪,或除下防暴裝備等。

對出席示威活動的人士來說,專家也建議多帶口罩。

陳子平說:「第一,確保你有口罩,第二,要有後備口罩,因為口罩可能失落,或被人扯掉,要用乾洗手,這都是重要的事。」

而示威期間,保持社交距離不容易,專家建議嘗試和同樣的人在一起,而不要在不同人之間流動。

