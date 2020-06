【KTSF】

非裔George Floyd被殺後在全美多地觸發暴力示威,加州有逾百人涉嫌觸犯搶掠、襲擊等其他罪行被起訴。

自示威上周展開以來,洛杉磯縣有逾3,000人被捕,當中大多數是違反宵禁令,而加州面臨起訴的人中,有61人位於洛杉磯縣,沙加緬度縣有43人被起訴,橙縣有兩人,其中一人涉嫌企圖偷警車,另一人在示威中涉嫌向警員擲石和水樽。

