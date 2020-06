【KTSF 張麗月報導】

美國上星期又有超過187萬人首次申領失業金,目前繼續申領失業金的總數仍然有超過2,000萬人。

聯邦勞工部數據顯示,上星期首次申領失業金人數又增加187萬人,是自3月中疫情爆發以來,首次這個數字少過200萬人,不過目前仍然有2,150萬人繼續申領失業金。

有經濟分析師指出,雖然各個州逐步重開經濟,但仍然有數以百萬計的人申領失業金,反映出疫情危機對經濟的衝擊依然嚴峻。

