香港六四晚會被禁 維園燭光不滅（視頻）

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六四31周年，警方以疫為由禁止維園集會，支聯會傍晚進入維園點起燭光，大批市民亦去到維園悼念，晚上近9時陸續散去。警方一直在維園外戒備，未有阻止。

31年來首次被禁集會，但維園燭光不滅。支聯會主席李卓人、副主席何俊仁等常委來到以往的大台位置，亮起燭光。

來悼念的有當年親歷其境的領袖。

八九工運領袖韓東方說：「這天對我自己來說很重要，有沒有公眾集會對我來說都要過來，你可以封了維園，但封不到人心。」

前學聯主席林洋鋐：「去年反修例，當年中共政權和現在好相似，要銘記，不要忘記抗爭。」

還有風雨不改的市民。

袁先生說：「希望繼續延續31年香港人來的集會，延續希望，應有10幾廿年。」

梁先生說：「限什麼聚呢？所有人都保持距離，所有人都好好，不用你度，自己度，還想怎樣？」

今年亦多了新一代。

陳先生說：「因經一年來反送中，看得出中共打壓愈來愈明顯，香港人自由愈來愈削弱，不是說給政府聽，都要給國際聽。」

沒了大台，集會移師網上舉行，維園的人一同參與。代表自由的歌曲繼續響起，不同的是口號加入了「反對國安法」、「反對以言入罪」。

李卓人說：「就算國安法來到，支聯會一定入維園，大家明年，維園見。」

支聯會常委是在傍晚6時半，來到維園噴水池點起燭光，之後進入維園草地，有人將圍封足球場的鐵欄推倒，警員在門口戒備，未有阻止，入夜後又實施人潮管制，安排市民分批進入維園。

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