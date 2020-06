香港六四晚會被禁 維園燭光不滅（視頻）

【有線新聞】

六四31周年,警方以疫為由禁止維園集會,支聯會傍晚進入維園點起燭光,大批市民亦去到維園悼念,晚上近9時陸續散去。警方一直在維園外戒備,未有阻止。

31年來首次被禁集會,但維園燭光不滅。支聯會主席李卓人、副主席何俊仁等常委來到以往的大台位置,亮起燭光。

來悼念的有當年親歷其境的領袖。

八九工運領袖韓東方說:「這天對我自己來說很重要,有沒有公眾集會對我來說都要過來,你可以封了維園,但封不到人心。」

前學聯主席林洋鋐:「去年反修例,當年中共政權和現在好相似,要銘記,不要忘記抗爭。」

還有風雨不改的市民。

袁先生說:「希望繼續延續31年香港人來的集會,延續希望,應有10幾廿年。」

梁先生說:「限什麼聚呢?所有人都保持距離,所有人都好好,不用你度,自己度,還想怎樣?」

今年亦多了新一代。

陳先生說:「因經一年來反送中,看得出中共打壓愈來愈明顯,香港人自由愈來愈削弱,不是說給政府聽,都要給國際聽。」

沒了大台,集會移師網上舉行,維園的人一同參與。代表自由的歌曲繼續響起,不同的是口號加入了「反對國安法」、「反對以言入罪」。

李卓人說:「就算國安法來到,支聯會一定入維園,大家明年,維園見。」

支聯會常委是在傍晚6時半,來到維園噴水池點起燭光,之後進入維園草地,有人將圍封足球場的鐵欄推倒,警員在門口戒備,未有阻止,入夜後又實施人潮管制,安排市民分批進入維園。

