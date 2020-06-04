George Floyd追悼會明州舉行 名人政客出席

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市警暴命案的主角，非洲裔男子George Floyd周四在明尼蘇達州舉行第一場追悼會，名人、政客都有出席，Floyd的追悼會將會在3個城市分開6天舉行。

Floyd的追悼會周四首先在案發所在的明尼阿波利斯市私立基督教North Central大學舉行。

Floyd的兄長Bradley Floyd說：「我希望你們知道，他聲援任何地方的不公義，你們是否可以叫他的名字嗎？謝謝。」

參加者有名人和政客，包括明州聯邦參議員Amy Klobuchar，以及多名國會議員等都有出席，當然不少得民權領袖Al Sharpton和Jesse Jackson。

會場平時可以坐1,000人，但因為要社交距離，只可以容納大約500人，參加者也要戴口罩。

Floyd的追悼會攤開6天在3個城市舉行，聯邦眾議長普洛西宣布周四是全國哀悼日。

46歲非洲裔的Floyd在亡兵紀念日於明尼阿波利斯市一間便利店，涉嫌使用假銀紙而被捕，期間白人警察Derek Chauvin用膝頭壓著他條頸，導致Floyd隨後死亡，事件越鬧越大，演變為對種族不平等的大控訴。

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