George Floyd追悼會明州舉行 名人政客出席

【KTSF 張麗月報導】

明尼阿波利斯市警暴命案的主角,非洲裔男子George Floyd周四在明尼蘇達州舉行第一場追悼會,名人、政客都有出席,Floyd的追悼會將會在3個城市分開6天舉行。

Floyd的追悼會周四首先在案發所在的明尼阿波利斯市私立基督教North Central大學舉行。

Floyd的兄長Bradley Floyd說:「我希望你們知道,他聲援任何地方的不公義,你們是否可以叫他的名字嗎?謝謝。」

參加者有名人和政客,包括明州聯邦參議員Amy Klobuchar,以及多名國會議員等都有出席,當然不少得民權領袖Al Sharpton和Jesse Jackson。

會場平時可以坐1,000人,但因為要社交距離,只可以容納大約500人,參加者也要戴口罩。

Floyd的追悼會攤開6天在3個城市舉行,聯邦眾議長普洛西宣布周四是全國哀悼日。

46歲非洲裔的Floyd在亡兵紀念日於明尼阿波利斯市一間便利店,涉嫌使用假銀紙而被捕,期間白人警察Derek Chauvin用膝頭壓著他條頸,導致Floyd隨後死亡,事件越鬧越大,演變為對種族不平等的大控訴。

