以舊金山為基地的服裝零售集團Gap由於欠租而捱告。

全美最大的商場營運商兼地產發展商Simon Property集團,入稟特拉華州法院控告Gap,要求Gap清還接近6,600萬元欠租,以及要支付將來的租金。

Gap承租Simon Property旗下超過400個物業,也是全美大型百貨公司以外最大的租客。

根據證監會文件顯示,Gap聲稱由於抗疫封鎖令,集團自4月份開始暫停繳交全球所有店舖租金,直至店舖重開為止,單在北美洲,Gap每個月欠租超過1億元。

