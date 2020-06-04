Fremont市長解釋出席Floyd集會沒單膝下跪原因（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Fremont周二都有舉行譴責警暴的集會，過程大致和平，不過事後焦點就落在市長高敘加身上，高敘加出席集會時拒絕示威者希望她單膝下跪的要求，原因是什麼？

近500名示威者周二遊行去到Fremont警察總部外示威，希望警方與他們的意見一致，譴責濫暴的情況，示威者一度默哀8分鐘46秒，正是George Floyd被警員跪頸的時間，市長高敘加都有參與遊行，並與示威者對話。

期間有示威者要求警方及高敘加單膝下跪，以悼念George Floyd，及支持平權運動，不過警方及高敘加都拒絕下跪，令在場人士一度鼓譟。

高敘加後來在社交網站上表示，對於參加一個種族共融的集會感到驕傲，作為市長，她希望讓這種平權運動一直延續下去，請大家不要忘記Floyd，她要做到的是，確保同類事件不再發生。

高敘加亦特別提到，有人問她為什麼不在集會上下跪，她解釋，因為信仰的原因，除了上帝，她不會向其他人下跪，她只會在教會的禱告中下跪。

至於Fremont警方周二亦沒有下跪，警方指，身為執法部門，任何事都要公正處理，不能有立場。

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