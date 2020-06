Fremont市長解釋出席Floyd集會沒單膝下跪原因（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Fremont周二都有舉行譴責警暴的集會,過程大致和平,不過事後焦點就落在市長高敘加身上,高敘加出席集會時拒絕示威者希望她單膝下跪的要求,原因是什麼?

近500名示威者周二遊行去到Fremont警察總部外示威,希望警方與他們的意見一致,譴責濫暴的情況,示威者一度默哀8分鐘46秒,正是George Floyd被警員跪頸的時間,市長高敘加都有參與遊行,並與示威者對話。

期間有示威者要求警方及高敘加單膝下跪,以悼念George Floyd,及支持平權運動,不過警方及高敘加都拒絕下跪,令在場人士一度鼓譟。

高敘加後來在社交網站上表示,對於參加一個種族共融的集會感到驕傲,作為市長,她希望讓這種平權運動一直延續下去,請大家不要忘記Floyd,她要做到的是,確保同類事件不再發生。

高敘加亦特別提到,有人問她為什麼不在集會上下跪,她解釋,因為信仰的原因,除了上帝,她不會向其他人下跪,她只會在教會的禱告中下跪。

至於Fremont警方周二亦沒有下跪,警方指,身為執法部門,任何事都要公正處理,不能有立場。

