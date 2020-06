【KTSF】

前國防部長馬蒂斯抨擊特朗普總統分化美國。

馬蒂斯發表聲明指出,在他有生以來,特朗普是首位美國總統沒有去嘗試團結國民,甚至沒有假裝嘗試,特朗普只是設法分化國民。

馬蒂斯說,現在看到在全國各地的示威,就是過去3年刻意分化國民的後果,也是過去3年缺乏成熟領導人的後果。

馬蒂斯形容,特朗普威脅憲法,叫大家一定要拒絕將城市變成戰場,讓軍人主導的想法,馬蒂斯說這是製造軍民衝突,是錯的,他說大家必須團結,並向那些嘲弄憲法的當權者問責。

馬蒂斯是特朗普上任後首位國防部長,他於2018年底辭職,一直以來都保持沉默,不去批評特朗普,但近日的事件終令他打破沉默。

