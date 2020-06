【KTSF】

截至周三,加州共有117,687宗新型肺炎確診病例,已經導致4,361人死亡。

加州6月3日報告的確診病例增加2,377宗,和前一天相比增加2.1%,死亡病例則有75宗,和前一天相比稍微增加1.7%。

洛杉磯還是全加州疫情最嚴重的縣,累積病例已經超過57,000宗,在灣區,Alameda縣目前有最多的確診病例,共有3,517宗,Santa Clara縣則有2,819宗。

至於新病例方面,最多新病例的縣還是集中在南加州,洛杉磯共有1,245宗,新病例最多的7個縣全部都在南加州。

而在加州病例當中,拉美裔人數佔最多,有54.1%的病例是拉美裔,亞裔則佔8.9%。

