Alameda縣免費長者送餐計劃即日起接受申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Alameda縣的免費長者送餐計劃,即日起接受申請。

“Great Plates Delivered”長者送餐計劃,由聯邦及州府資助,由各縣負責向縣內合資格的居民送餐,星期一至五,每日最少送兩餐。

Alameda縣宣布與運輸及速遞公司GoGoGrandparents合作,在縣內的餐廳購買食物,再免費送給有需要的人。

合資格人士必須年滿65歲,或者是60至64歲的弱勢社群,受疫情的影響,未能外出購買及準備食物,獨居或與另一名合資格人士同住,仍未參加其他送餐計劃。

一人家庭的年收入在24,980元至74,940元之間,二人家庭的年收入在33,821元至101,460元之間。

縣府表示,低於收入限制的家庭,很可能符合CalFresh等其他援助。

有興趣參加的人,可以透過以下的電郵聯絡縣府,或上到送餐計劃的網站查詢,網址:acgreatplates.acgov.org/,或者致電(925)803-7943,而所有想加入計劃準備食物的餐廳,就要透過州府的網站申請。

Alameda縣的計劃不包括奧克蘭市(屋崙),奧克蘭市府設立了獨立的送餐計劃,詳情可以到市府網站查詢。

