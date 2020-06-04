Alameda縣免費長者送餐計劃即日起接受申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Alameda縣的免費長者送餐計劃，即日起接受申請。

“Great Plates Delivered”長者送餐計劃，由聯邦及州府資助，由各縣負責向縣內合資格的居民送餐，星期一至五，每日最少送兩餐。

Alameda縣宣布與運輸及速遞公司GoGoGrandparents合作，在縣內的餐廳購買食物，再免費送給有需要的人。

合資格人士必須年滿65歲，或者是60至64歲的弱勢社群，受疫情的影響，未能外出購買及準備食物，獨居或與另一名合資格人士同住，仍未參加其他送餐計劃。

一人家庭的年收入在24,980元至74,940元之間，二人家庭的年收入在33,821元至101,460元之間。

縣府表示，低於收入限制的家庭，很可能符合CalFresh等其他援助。

有興趣參加的人，可以透過以下的電郵聯絡縣府，或上到送餐計劃的網站查詢，網址：acgreatplates.acgov.org/，或者致電(925)803-7943，而所有想加入計劃準備食物的餐廳，就要透過州府的網站申請。

Alameda縣的計劃不包括奧克蘭市（屋崙），奧克蘭市府設立了獨立的送餐計劃，詳情可以到市府網站查詢。

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