繼舊金山和南灣聖荷西市後,東灣Alameda縣與南灣Palo Alto市也相繼宣布取消宵禁令。

Alameda縣警局長Greg Ahern周四宣布,即時結束宵禁令,聲明指近日的示威相對和平,社會的秩序和公眾安全已恢復。

Alameda縣警局是於周一頒布全縣適用的宵禁令,時間由晚上8時至翌日清晨5時,縣警局提醒民眾,雖然Alamada縣的宵禁令取消,但個別城市可能仍在實施宵禁令,因此應向所屬的城市查詢。

另外,Palo Alto市府經理也宣布,取消在晚上8時半至翌日清晨5時實施的宵禁,宵禁令原本維持至6月11日,但因應示威轉趨和平,因此提早結束。

