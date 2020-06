舊金山Mission區周三集會 宣傳單張有民兵字眼（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Mission區周三繼續有聲援George Floyd為他尋求公義的集會,集會的宣傳單張上,更寫著有Militia「民兵隊」的字眼。

周三的集會下午4時舉行,將會由Mission高中遊行至Mission警察分局。

集會的其中一張告示,是號召義工加入主辦方的Militia「民兵隊」,在周三的示威中維持秩序。

告示上有幾行被塗黑的句子,是叫人帶可隱藏的武器,例如是刀及斧頭等作自衛用途。

本台聯絡過主辦方,發言人表示,周三將會是和平集會,不涉及任何暴力,告示上印刷出錯,所以他們決定塗黑印錯的部分,而所謂的「民兵隊」,亦只是願意擔任保安工作的義工。

警方表示,知道這個集會的存在,但難以界定甚麼是「民兵隊」,不論集會人士的身分,只要他們行使暴力或作出任何違法行為,警方一定會依法處置。

舊金山的宵禁令周二晚仍然生效,由晚上8時到周三清晨5時。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。