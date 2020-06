司法部長下令驅散示威者讓特朗普到教堂拍照惹爭議

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部表示,司法部長巴爾下令對白宮附近範圍舉行的示威清場,以便特朗普總統能夠步行去教堂拍照,特朗普的舉動又惹來爭議。

特朗普周一前往首都華盛頓歷史悠久,在示威中被燒毀的聖約翰大教堂之後,周二又前往另一間教堂,不過周二聯邦執法人員向示威者施放催淚氣體清場,以便特朗普步行前往教堂,又惹來批評。

特朗普夫婦站在已故教宗若望保祿二世的雕像前面,華盛頓大主教Wilton Gregory形容,特朗普的舉動不能理解,應該受到譴責。

大主教說,教堂被人濫用和操控,已故教宗將不會寬恕,使用催淚氣體等暴力來威嚇示威者禁聲。

特朗普前往聖約翰教堂受到猛烈抨擊,警方就說,示威者在周日放火焚燒這間教堂,但問題是,特朗普沒有走入教堂,查看裡面的損毀,又或者在裡面祈禱,而是特朗普手持聖經在外面拍照。

而司法部官員周二證實,是司法部長巴爾周一下令對示威者清場。

對此,華盛頓市長對於當局使用暴力清場感到遺憾,很可能是特朗普的競選對手的拜登,也指責特朗普搧動仇恨,批評他只顧拍照,又希望他揭開聖經看看。

特朗普又在推文上自己讚自己說,首都周一晚已經沒有問題,有許多人被捕,已經控制了場面。

