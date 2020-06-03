司法部長下令驅散示威者讓特朗普到教堂拍照惹爭議

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部表示，司法部長巴爾下令對白宮附近範圍舉行的示威清場，以便特朗普總統能夠步行去教堂拍照，特朗普的舉動又惹來爭議。

特朗普周一前往首都華盛頓歷史悠久，在示威中被燒毀的聖約翰大教堂之後，周二又前往另一間教堂，不過周二聯邦執法人員向示威者施放催淚氣體清場，以便特朗普步行前往教堂，又惹來批評。

特朗普夫婦站在已故教宗若望保祿二世的雕像前面，華盛頓大主教Wilton Gregory形容，特朗普的舉動不能理解，應該受到譴責。

大主教說，教堂被人濫用和操控，已故教宗將不會寬恕，使用催淚氣體等暴力來威嚇示威者禁聲。

特朗普前往聖約翰教堂受到猛烈抨擊，警方就說，示威者在周日放火焚燒這間教堂，但問題是，特朗普沒有走入教堂，查看裡面的損毀，又或者在裡面祈禱，而是特朗普手持聖經在外面拍照。

而司法部官員周二證實，是司法部長巴爾周一下令對示威者清場。

對此，華盛頓市長對於當局使用暴力清場感到遺憾，很可能是特朗普的競選對手的拜登，也指責特朗普搧動仇恨，批評他只顧拍照，又希望他揭開聖經看看。

特朗普又在推文上自己讚自己說，首都周一晚已經沒有問題，有許多人被捕，已經控制了場面。

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