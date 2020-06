特朗普政府將於6月16日起禁中國航班飛往美國

【KTSF】

美中兩國的關係再度升級,特朗普政府周三宣布,將會禁止中國經營的航空公司客機飛往美國。

聯邦運輸部表示,將於6月16日起禁止中國4家航空公司的客機往來美國,受影響的航空公司包括中國國際航空(Air China)、中國東方航空(China Eastern Airlines)、中國南方航空(China Southern Airlines)和廈門航空(Xiamen Airlines)。

運輸部指,此舉是要回應中方本周拒絕讓美國的聯合航空(United Airlines)和達美航空(Delta Air Lines)恢復飛往中國的航班。

自新型肺炎在中國爆發後,聯航和達美在年初暫停飛往中國的航班,運輸部指,中方拒絕讓聯航和達美復飛中國,違反兩國訂立的航空協議。

運輸部稱,特朗普總統會在6月16日頒布禁飛令生效,在此之前,美方會讓中方繼續經營原有的航班,同時會與中方繼續對話,尋求美中兩國的航空公司都可完全行使所享有的雙邊權利。

