特朗普政府將於6月16日起禁中國航班飛往美國

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美中兩國的關係再度升級，特朗普政府周三宣布，將會禁止中國經營的航空公司客機飛往美國。

聯邦運輸部表示，將於6月16日起禁止中國4家航空公司的客機往來美國，受影響的航空公司包括中國國際航空（Air China）、中國東方航空（China Eastern Airlines）、中國南方航空（China Southern Airlines）和廈門航空（Xiamen Airlines）。

運輸部指，此舉是要回應中方本周拒絕讓美國的聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）恢復飛往中國的航班。

自新型肺炎在中國爆發後，聯航和達美在年初暫停飛往中國的航班，運輸部指，中方拒絕讓聯航和達美復飛中國，違反兩國訂立的航空協議。

運輸部稱，特朗普總統會在6月16日頒布禁飛令生效，在此之前，美方會讓中方繼續經營原有的航班，同時會與中方繼續對話，尋求美中兩國的航空公司都可完全行使所享有的雙邊權利。

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