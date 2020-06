舊金山日落區反警暴和平集會近千人出席（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二再舉行譴責警暴的集會,近千人聚集在日落區Great Highway遊行,以和平方式表達意見。

在居家令生效期間,Great Highway這裡就禁止車輛通行,讓民眾外出運動時有足夠空間保持社交距離,而周二就變成市民遊行集會的地方。

下午1時,近千人聚集在Great Highway夾Sloat,聲援被警員跪頸後死亡的非裔男子George Floyd,與會人士先默哀,紀念過去每一名死於警暴的人。

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)說:「我們在這裡與所有警暴受害人團結一致,支持盡快終止執法部門及刑事司法系統裡的慣性歧視

示威者在主辦方的帶領下,冒著炎熱的天氣,沿Great Highway由Sloat遊行至Lincoln,不少父母帶同年幼子女同行,希望從小灌輸他們種族平等的道理。

參與遊行的家長說:「很重要,要教子女支持正確的事,相信他們所知及所相信的事,支持種族平等,我們不比任何人優秀,不單只大家值得更好的待遇,但在發生錯事時,都要勇於發聲

有未能走畢全程的長者,都用自己方法聲援,遊行人士去到近終點時集體單膝下跪,悼念George Floyd之餘,繼續對社會不公發出無聲抗議。

亦有示威者舉起雙手,促請警方不要傷害手無寸鐵的人。

Taraval警察分局派出警員,為遊行隊伍開路,亦有警員跟著隊尾的人群維持秩序,整場集會最終順利結束,遊行人士和平散去。

遊行人士用了約一小時行完這一段的Great Highway,雖然大部分的人都有帶口罩,但因為人太多,明顯沒有足夠空間保持社交距離,專家指,經過多場大型的示威集會後,新冠肺炎的確診人數可能會增加。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。