舊金山聖荷西周四清晨5時解除宵禁令

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區率先實施宵禁的兩大城市舊金山和南灣聖荷西在示威活動持續數日後宣佈,於周四清晨5點解除宵禁令。

舊金山市長布里德周三發推文表示,宵禁令將於周四清晨5點結束,她說,包括舊金山在內的全美示威浪潮,是要表達重要訴求,舊金山會繼續促進和平示威,她希望在未來數星期、數個月以及數年,舊金山人民繼續倡導全美範圍的真正變革,她會與大家同在,警方也會繼續支持這個變革。

布里德還指出,上星期六的示威活動,最後演變成打砸搶燒的暴力犯罪行為,為保護商戶財產,防止破壞行為,當局才決定實施宵禁。」

而南灣聖荷西市議會針對是否取消宵禁令,周二晚經過5個小時的辯論後,最後投票以10比1通過,從周四清晨5點起解除宵禁令。

有大部分市民發言,向市議員表達反對宵禁的意見。

有市民說:「你們採取宵禁,就是告訴我們你們不尊重我們,和平示威的權利和發聲

另一名市民說:「宵禁會阻止和平示威者集會,製造不必要的害怕和擔憂給我們,是火上澆油,讓警方有藉口,用催淚彈和子彈對付示威者。」

還有反對宵禁的市民稱,在新型肺炎疫情期間使用催淚彈,會增加病毒傳播的機率,不過也有少數市民支持宵禁。

有市民說:「我們必須保護財產和商業,以及住在該區的居民,宵禁不是要剝奪示威者的權利,而是要保護社區,如果是和平示威,就不需要宵禁,但可悲的是總有人生事。」

在聖荷西和舊金山宣佈解除宵禁令之前,Santa Clara市在周日和周一連續兩晚實施宵禁後,已於周二解除禁令。

