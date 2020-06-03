舊金山Mission區萬人示威為George Floyd尋求公義

【KTSF 郭柟報導】

在炎熱天氣下，超過一萬人周三在舊金山Mission區參加反警暴示威，繼續聲援George Floyd，為他尋求公義。

有參加者說：「我們聚在一起，黑人生命可貴，所有生命都可貴，我們一起抗議，互相關心，不是種族，是關於善與惡，出來的都是好人，我很開心和大家一起抗議。」

另一名參加者說：「（亞裔）長久以來被視為感到滿足和沉默，這不是真的，我們被視為沉默，繼而感到自滿，這令人失望，因為我們有站出來發聲。」

遊行到終點站Mission分區警局，沿途示威和平進行，旁邊有商店和居民為示威者派發水和糧食。

周三在舊金山Mission區，有不同族裔和年紀的人上街，也有同志組織聲援運動，集合地點人數站滿整個Dolores公園。

示威者手持黑人生命重要標語，他們不斷高叫”George Flyod”、”No justice no peace”（沒有公義就沒有和平）等的口號，遊行沿經Castro區，附近商店和超市都有加裝木板防備，在Mission分區警局繼續有示威者聚集。

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