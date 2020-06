舊金山Mission區萬人示威為George Floyd尋求公義

【KTSF 郭柟報導】

在炎熱天氣下,超過一萬人周三在舊金山Mission區參加反警暴示威,繼續聲援George Floyd,為他尋求公義。

有參加者說:「我們聚在一起,黑人生命可貴,所有生命都可貴,我們一起抗議,互相關心,不是種族,是關於善與惡,出來的都是好人,我很開心和大家一起抗議。」

另一名參加者說:「(亞裔)長久以來被視為感到滿足和沉默,這不是真的,我們被視為沉默,繼而感到自滿,這令人失望,因為我們有站出來發聲。」

遊行到終點站Mission分區警局,沿途示威和平進行,旁邊有商店和居民為示威者派發水和糧食。

周三在舊金山Mission區,有不同族裔和年紀的人上街,也有同志組織聲援運動,集合地點人數站滿整個Dolores公園。

示威者手持黑人生命重要標語,他們不斷高叫”George Flyod”、”No justice no peace”(沒有公義就沒有和平)等的口號,遊行沿經Castro區,附近商店和超市都有加裝木板防備,在Mission分區警局繼續有示威者聚集。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。