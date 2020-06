舊金山Irving街商家嚴陣以待 居民人心惶惶（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

正當示威群眾在舊金山日落區集會的同時,位於Irving街商圈的商家嚴陣以待,而Irving街上的Walgreens藥房,櫥窗玻璃在示威活動之前也遭到破壞,雖然跟周二的示威活動無關,卻也讓附近居民和商家感到震驚。

位於舊金山日落區Irving街夾22 Ave的這家Walgreens藥房,周二鐵門緊閉,門口櫥窗的玻璃被打破,用白色的塑膠紙封住,讓不少前來取藥卻撲空的顧客,或是來來往往的行人駐足觀看,尤其近來灣區多處商場遭人破壞和搶掠,金飾店、手機店和藥房都成為匪徒下手的目標,這起事件讓居民人心惶惶。

有路過的民眾說:「我覺得很誇張,很難講,為什麼?這個區不是很差的區,為什麼會這樣?以前的人你覺得不對,你可以用選票去選他嘛,你不應該去搶人家東西嘛,這樣很不對。」

另一名民眾說:「我看到很多暴動的影片,但作夢也沒想到這會發生在日落區。」

本台試圖聯繫這家藥房,不過並未得到回應,無法證實作案過程及損失情況,但從外觀看來,並沒有被闖入搶掠的跡象。

Walgreens總公司表示,受到示威浪潮影響,全美有超過250間店面受到損壞。

而周二日落區示威活動展開的同時,Irving街靠近19街一帶商圈車水馬龍,相當熱鬧,跟周末期間遭到破壞的舊金山和奧克蘭華埠氣氛完全不同,也沒有看到店家將門面用隔板擋住,不過許多店家還是嚴陣以待。

位於Irving街夾20街的這家手機店早已暫停營業,並將窗戶用紙遮住,另一家位於Irving街上的手機店雖然照常營運,但是店內擺放iPhone和iPad的貨架已經清空,其他展示的手機也全部改成紙做的模型,公司總部也下達安全指引,要求員工以安全為優先。

但不少店家和員工對於近期的騷亂還是表示擔憂,一位不願上鏡頭的老闆就說出無奈的心聲。

餐廳老闆說:「當然會擔心,因為這情況一直這樣子,沒辦法停止下去的話,你也不知道最後的結果怎麼樣,你要擔心你的員工,你要擔心你店裡面的東西,你要擔心你很多的經濟上的問題,當然是會很擔心。」

也有在Irving街上班的員工對自身的安全感到害怕,更不認同用暴力表達訴求。

有飲料店員工說:「我明白人們想要公平,我也理解人們要互相幫忙,但這(騷亂)不是辦法,這樣只會製造對大家的傷害,製造一個危險的環境,一個讓大家害怕出去的環境,為什麼要這麼做呢?」

不過儘管感到害怕,有店家和員工都表示,為了生計,還是得照常營業上班。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。