舊金山Irving街商家嚴陣以待 居民人心惶惶（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

正當示威群眾在舊金山日落區集會的同時，位於Irving街商圈的商家嚴陣以待，而Irving街上的Walgreens藥房，櫥窗玻璃在示威活動之前也遭到破壞，雖然跟周二的示威活動無關，卻也讓附近居民和商家感到震驚。

位於舊金山日落區Irving街夾22 Ave的這家Walgreens藥房，周二鐵門緊閉，門口櫥窗的玻璃被打破，用白色的塑膠紙封住，讓不少前來取藥卻撲空的顧客，或是來來往往的行人駐足觀看，尤其近來灣區多處商場遭人破壞和搶掠，金飾店、手機店和藥房都成為匪徒下手的目標，這起事件讓居民人心惶惶。

有路過的民眾說：「我覺得很誇張，很難講，為什麼？這個區不是很差的區，為什麼會這樣？以前的人你覺得不對，你可以用選票去選他嘛，你不應該去搶人家東西嘛，這樣很不對。」

另一名民眾說：「我看到很多暴動的影片，但作夢也沒想到這會發生在日落區。」

本台試圖聯繫這家藥房，不過並未得到回應，無法證實作案過程及損失情況，但從外觀看來，並沒有被闖入搶掠的跡象。

Walgreens總公司表示，受到示威浪潮影響，全美有超過250間店面受到損壞。

而周二日落區示威活動展開的同時，Irving街靠近19街一帶商圈車水馬龍，相當熱鬧，跟周末期間遭到破壞的舊金山和奧克蘭華埠氣氛完全不同，也沒有看到店家將門面用隔板擋住，不過許多店家還是嚴陣以待。

位於Irving街夾20街的這家手機店早已暫停營業，並將窗戶用紙遮住，另一家位於Irving街上的手機店雖然照常營運，但是店內擺放iPhone和iPad的貨架已經清空，其他展示的手機也全部改成紙做的模型，公司總部也下達安全指引，要求員工以安全為優先。

但不少店家和員工對於近期的騷亂還是表示擔憂，一位不願上鏡頭的老闆就說出無奈的心聲。

餐廳老闆說：「當然會擔心，因為這情況一直這樣子，沒辦法停止下去的話，你也不知道最後的結果怎麼樣，你要擔心你的員工，你要擔心你店裡面的東西，你要擔心你很多的經濟上的問題，當然是會很擔心。」

也有在Irving街上班的員工對自身的安全感到害怕，更不認同用暴力表達訴求。

有飲料店員工說：「我明白人們想要公平，我也理解人們要互相幫忙，但這（騷亂）不是辦法，這樣只會製造對大家的傷害，製造一個危險的環境，一個讓大家害怕出去的環境，為什麼要這麼做呢？」

不過儘管感到害怕，有店家和員工都表示，為了生計，還是得照常營業上班。

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