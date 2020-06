【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo市近日出現針對華人的塗鴉,警方目前正在調查。

這些塗鴉在San Mateo市的Laurelwood社區出現,從警方提供的照片可以看到,一些例如”回去中國”,和指中國人吃蟲的字句,這些塗鴉在公共場所的告示牌和路上,同時有粗言穢語。

警方表示,一旦塗鴉出現,就會和有關部門報告清理,有任何消息的民眾,也可以致電警方,電話:(650) 522-7676。

