心理學家分析Floyd命案引發暴力示威的深層原因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

George Floyd命案再度引發全國各地示威和暴動，本台訪問了曾在舊金山加州大學教學的心理學家，來幫助大家了解事件的深層次原因。

曾在舊金山加大教心理學的黃偉康博士解釋，非洲裔和白人之間的種族問題，因為17世紀開始的奴隸制度種下惡果，至今還沒有完滿的解決。

黃偉康說：「沒有完滿的解決就沒有公義，所以會有白人的理所當然（white privilege），但是黑人被壓，這些暴亂就是被壓縮，長期累積導致，從1992年開始，洛杉磯的Rodney King開始，到最近密蘇里州Ferguson警察槍殺在跑步的黑人，到明州的George Floyd引爆，爆出來之後沒有完全的解決。」

黃偉康也說，再加上目前新冠疫情，導致人們需要發洩，出來找刺激，所以綜合歷史和當前事件，再加上疫情因素，示威騷亂一觸即發。

非洲裔社會也還存在一個問題，就是許多家庭因為父親基於例如坐牢等不同因素，缺乏男性模範。

針對示威活動中發生暴動搶掠事件，黃偉康解釋為什麼肇事者不會認為是件錯事。

黃偉康說：「黑人覺得因為白人害我，就會覺得理所當然，你要是擁有的多，我就會覺得我應該有的也更多，暴動的時候，夜間這些青少年就出來無法無天，我來那你的東西，如Target店是理所當然的，你為什麼有特權我沒有，因為我是黑人，就可以偷偷搶搶。」

而要怎樣應對暴力問題，黃偉康認為暴力鎮壓不是辦法，而警員向示威者示出善意，做出一起下跪的動作可以提供指引。

黃偉康說：「你看到這個黑人，大男人在留眼淚，為什麼他看來很兇但在哭，因為白人警察在擁抱他，現在需要這樣的東西，才可以解決這樣的問題，用仁愛去融化。」

而身為家長的，也應該從教育中做起，不要相互歧視。

黃偉康說：「在教育當中，我們和黑人建立關係，從這裡開始，教育，跟著接觸，不要疏離，不要避免，但是要分辨是否健康，接觸之後建立親密友誼，你會發現黑人是很可愛的。」

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