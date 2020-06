心理學家分析Floyd命案引發暴力示威的深層原因（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

George Floyd命案再度引發全國各地示威和暴動,本台訪問了曾在舊金山加州大學教學的心理學家,來幫助大家了解事件的深層次原因。

曾在舊金山加大教心理學的黃偉康博士解釋,非洲裔和白人之間的種族問題,因為17世紀開始的奴隸制度種下惡果,至今還沒有完滿的解決。

黃偉康說:「沒有完滿的解決就沒有公義,所以會有白人的理所當然(white privilege),但是黑人被壓,這些暴亂就是被壓縮,長期累積導致,從1992年開始,洛杉磯的Rodney King開始,到最近密蘇里州Ferguson警察槍殺在跑步的黑人,到明州的George Floyd引爆,爆出來之後沒有完全的解決。」

黃偉康也說,再加上目前新冠疫情,導致人們需要發洩,出來找刺激,所以綜合歷史和當前事件,再加上疫情因素,示威騷亂一觸即發。

非洲裔社會也還存在一個問題,就是許多家庭因為父親基於例如坐牢等不同因素,缺乏男性模範。

針對示威活動中發生暴動搶掠事件,黃偉康解釋為什麼肇事者不會認為是件錯事。

黃偉康說:「黑人覺得因為白人害我,就會覺得理所當然,你要是擁有的多,我就會覺得我應該有的也更多,暴動的時候,夜間這些青少年就出來無法無天,我來那你的東西,如Target店是理所當然的,你為什麼有特權我沒有,因為我是黑人,就可以偷偷搶搶。」

而要怎樣應對暴力問題,黃偉康認為暴力鎮壓不是辦法,而警員向示威者示出善意,做出一起下跪的動作可以提供指引。

黃偉康說:「你看到這個黑人,大男人在留眼淚,為什麼他看來很兇但在哭,因為白人警察在擁抱他,現在需要這樣的東西,才可以解決這樣的問題,用仁愛去融化。」

而身為家長的,也應該從教育中做起,不要相互歧視。

黃偉康說:「在教育當中,我們和黑人建立關係,從這裡開始,教育,跟著接觸,不要疏離,不要避免,但是要分辨是否健康,接觸之後建立親密友誼,你會發現黑人是很可愛的。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。