【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧與六四民運人士會面。

蓬佩奧周二下午在國務院,閉門接見曾參與六四事件的民運人士。

台灣傳媒報道,前學運領袖王丹、當時的香港學聯代表李蘭菊有份會面。

王丹在社交網站指,等美國國務院本港時間周四凌晨發布新聞稿後才會回應。

蓬佩奧早前在社交網站批評北京政府阻止港人舉辦六四晚會,是要禁止港人發聲和作出選擇,令香港和內地變得一樣,形容「兩制」到此為止。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。