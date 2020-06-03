居家抗疫期間青少年抑鬱個案有上升趨勢

【KTSF 蔡璐陽報導】

有醫生表示，在居家抗疫期間，青少年精神健康出現問題的情況呈上升趨勢。

亞特蘭大兒童健康醫院Sarah Lazarus醫生說：「我們看到抑鬱症有上升趨勢，特別是在青少年當中。」

Lazarus醫生表示，在亞特蘭大兒童健康醫院，近期因刻意吞食導致需要急救的病例有所增加，她建議家長們，要特別留意孩子們是否有抑鬱症的一些表現。

Lazarus醫生說：「我明白現在大家都不願意入院就醫，因為害怕感染病毒，但是精神健康非常重要，如果發現你的孩子有一些值得注意的行為，請立刻幫助他們尋求幫助。」

值得引起家長關注的行為包括，反感家長的陪伴，胃口突然改變。

專家建議，家長應經常關心孩子的狀態，在與孩子交流時，保持開放的心態，鼓勵他們分享自己的感受和經歷，對於有些不願交談的孩子，可以讓他們以寫日記的方式表達自己，如果孩子的精神狀態讓你非常擔心，請立刻尋求醫療幫助。

Lazarus醫生說：「不論你的孩子是什麼年齡，只要他表示想要傷害自己或者輕生，甚至是想要傷害他人，這就表明他需要盡快接受醫療幫助。」

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