居家抗疫期間青少年抑鬱個案有上升趨勢

【KTSF 蔡璐陽報導】

有醫生表示,在居家抗疫期間,青少年精神健康出現問題的情況呈上升趨勢。

亞特蘭大兒童健康醫院Sarah Lazarus醫生說:「我們看到抑鬱症有上升趨勢,特別是在青少年當中。」

Lazarus醫生表示,在亞特蘭大兒童健康醫院,近期因刻意吞食導致需要急救的病例有所增加,她建議家長們,要特別留意孩子們是否有抑鬱症的一些表現。

Lazarus醫生說:「我明白現在大家都不願意入院就醫,因為害怕感染病毒,但是精神健康非常重要,如果發現你的孩子有一些值得注意的行為,請立刻幫助他們尋求幫助。」

值得引起家長關注的行為包括,反感家長的陪伴,胃口突然改變。

專家建議,家長應經常關心孩子的狀態,在與孩子交流時,保持開放的心態,鼓勵他們分享自己的感受和經歷,對於有些不願交談的孩子,可以讓他們以寫日記的方式表達自己,如果孩子的精神狀態讓你非常擔心,請立刻尋求醫療幫助。

Lazarus醫生說:「不論你的孩子是什麼年齡,只要他表示想要傷害自己或者輕生,甚至是想要傷害他人,這就表明他需要盡快接受醫療幫助。」

