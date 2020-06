紐約市警局長單膝下跪 聲援和平示威

【KTSF 江良慧報導】

紐約市周二繼續有群眾示威,期間紐約市警察局長和在場的示威者一起肩並肩,單膝下跪,他承諾會幫助示威者組織和平示威,又誓言會在周二晚宵禁實施後,把搞事的人趕出紐約。

現場拍攝到的畫面顯示,紐約市警察局長Terence Monahan和兩名示威者一起手挽手,單膝下跪,以示和示威者同一陣線。

有報導指,之前剛發生有人向在場警察投擲水樽,有示威者就企圖令場面降溫,在Monahan下跪後,有示威者表示,感激他支持他們,說要繼續互相支持,之後就說需要警方支持,幫忙他們組織和平示威。

該名示威者也承諾,會繼續和平地示威遊行,Monahan回應就叫示威者要注意安全,事後Monahan回答記者提問時,顯得仍然激動,他指控是一些來自外州的人在生事,誓言要趕走他們。

Monahan說:「要趕走那些人,來自加州和全國各地,他們收了錢把這場運動,原本是好的運動,演變成暴力,對抗這些愛著社區的執法人員。」

Monahan表示,過去5天的戰爭到周二要終止,他呼籲和平示威者在日落後回家,把搗亂滋事的人,毀壞這個社區的人留在此,讓警方把他們趕走。

