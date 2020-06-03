紐約市警局長單膝下跪 聲援和平示威

【KTSF 江良慧報導】

紐約市周二繼續有群眾示威，期間紐約市警察局長和在場的示威者一起肩並肩，單膝下跪，他承諾會幫助示威者組織和平示威，又誓言會在周二晚宵禁實施後，把搞事的人趕出紐約。

現場拍攝到的畫面顯示，紐約市警察局長Terence Monahan和兩名示威者一起手挽手，單膝下跪，以示和示威者同一陣線。

有報導指，之前剛發生有人向在場警察投擲水樽，有示威者就企圖令場面降溫，在Monahan下跪後，有示威者表示，感激他支持他們，說要繼續互相支持，之後就說需要警方支持，幫忙他們組織和平示威。

該名示威者也承諾，會繼續和平地示威遊行，Monahan回應就叫示威者要注意安全，事後Monahan回答記者提問時，顯得仍然激動，他指控是一些來自外州的人在生事，誓言要趕走他們。

Monahan說：「要趕走那些人，來自加州和全國各地，他們收了錢把這場運動，原本是好的運動，演變成暴力，對抗這些愛著社區的執法人員。」

Monahan表示，過去5天的戰爭到周二要終止，他呼籲和平示威者在日落後回家，把搗亂滋事的人，毀壞這個社區的人留在此，讓警方把他們趕走。

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