紐約市長承認部署有錯漏 但不需出動國民警衛隊

連日爆發示威的紐約市出現搶掠與破壞,當地警員透露警力不足,市長承認部署有錯漏,但不需出動國民警衛隊。州長反指市長低估情況,更一度揚言要撤換他。

連日示威過後,紐約市內多處被破壞。櫥窗玻璃碎裂、碎片散落一地,店內一片凌亂,工人加裝木板圍封。

紐約市周一晚有人破壞市中心店鋪入內搶掠,警方當晚至翌日凌晨拘捕近700人,有警員透露當時警力嚴重不足,要求總部增援的無線電整晚響個不停,但一直沒有人增援。

市長白思豪承認當晚部署出錯,大部分警力被調派到和平的示威現場戒備,導致不夠人應付破壞、搶掠等事件,會檢討行動計劃,強調紐約市警方能控制情況,不需國民警衛隊出動。

紐約市長白思豪表示:「我們將按實際情況調動全數警力,由紐約市警方負責處理。國民警衛隊不應介入,我們有36,000警力,全部訓練有素應對示威。」

但州長科莫看法有所不同:「我認為市長低估了示威規模,低估了示威持續時間,沒有動員足夠警力。」

科莫更一度提出撤換白思豪,頒布緊急狀態、派國民警衛隊進駐,他之後補充目前不需這樣做,不想為局勢添亂。

特朗普總統也在社交網站發表意見,呼籲盡快出動國民警衛隊,說「低下階層、失敗的人」正撕裂紐約市,市內大型百貨公司被嚴重破壞,又建議當地跟隨首都華盛頓,提早晚上7時宵禁。

