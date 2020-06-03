紐約市長承認部署有錯漏 但不需出動國民警衛隊

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連日爆發示威的紐約市出現搶掠與破壞，當地警員透露警力不足，市長承認部署有錯漏，但不需出動國民警衛隊。州長反指市長低估情況，更一度揚言要撤換他。

連日示威過後，紐約市內多處被破壞。櫥窗玻璃碎裂、碎片散落一地，店內一片凌亂，工人加裝木板圍封。

紐約市周一晚有人破壞市中心店鋪入內搶掠，警方當晚至翌日凌晨拘捕近700人，有警員透露當時警力嚴重不足，要求總部增援的無線電整晚響個不停，但一直沒有人增援。

市長白思豪承認當晚部署出錯，大部分警力被調派到和平的示威現場戒備，導致不夠人應付破壞、搶掠等事件，會檢討行動計劃，強調紐約市警方能控制情況，不需國民警衛隊出動。

紐約市長白思豪表示：「我們將按實際情況調動全數警力，由紐約市警方負責處理。國民警衛隊不應介入，我們有36,000警力，全部訓練有素應對示威。」

但州長科莫看法有所不同：「我認為市長低估了示威規模，低估了示威持續時間，沒有動員足夠警力。」

科莫更一度提出撤換白思豪，頒布緊急狀態、派國民警衛隊進駐，他之後補充目前不需這樣做，不想為局勢添亂。

特朗普總統也在社交網站發表意見，呼籲盡快出動國民警衛隊，說「低下階層、失敗的人」正撕裂紐約市，市內大型百貨公司被嚴重破壞，又建議當地跟隨首都華盛頓，提早晚上7時宵禁。

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