美國示威持續 國防部派逾千士兵到華盛頓地區

美國各地示威持續,國防部調派1,600名士兵到首都華盛頓地區,提升國防設施保安至第二高級別。紐約延長宵禁至星期日,並提早於每晚8時開始,大約200人被捕。

紐約的宵禁生效後,警方採取行動,制服並拘捕多人,有警察驅趕包括美聯社在內的記者,要求記者返回自己的車上。

有當地港人說,肺炎疫情加上社會不穩,人心惶惶:「很多人覺得無一個政府部門,包括特朗普,能平息民憤。更像是會越演越烈,只好見步行步。」

紐約市的示威持續到晚上,警方一度包圍示威者在曼哈頓橋上,其後放行。

全國至少29個州分與華盛頓特區,部署18,000名國民警衛隊支援執法。

首都華盛頓示威亦持續,國防部調派1,600名士兵到華盛頓地區,強調士兵暫未進入首都範圍,只是為了慎重起見而調配,有需要時協助地方政府。

另外亦從多個州調配國民警衛隊到華盛頓,並提升五角大樓以及首都華盛頓地區其他國防設施的保安水平至第二高級別,加強安檢。

國防部長埃斯珀說,有責任保護國民性命財產,亦不能讓少數人的破壞行為削弱其他人的自由和權利。

