George Floyd死亡案 白人警員被起訴更嚴重罪名

明尼蘇達州非裔男子George Floyd被白人警員跪下壓頸致死案,當地的檢察總長周三向涉案的白人警員Derek Chauvin起訴更嚴重的罪名,而在場的另外3名警員也被起訴。

Chauvin原本被起訴三級謀殺罪和二級誤殺罪,明州檢察總長Keith Ellison宣布把Chauvin面臨的指控提升至二級謀殺罪,另外3名在場的警員Thomas Lane、J. Kueng和Tou Thao被起訴協助及教唆他人觸犯二級謀殺罪。

Floyd在被捕的過程中被警員壓在地上,視頻中可見Chauvin跪下用膝蓋壓著Floyd的頸部,Floyd當時已被戴上手銬,他曾呼喚無法呼吸,但Chauvin沒有理會,最後Floyd失去知覺,最後證實死亡。

事件觸發全美多地爆發反警暴示威,原本和平的示威演變成搶掠事故,至今仍未平息。

Floyd的家人和示威者曾多次要求在場的4名警員都要被起訴,而Chauvin應被起訴更嚴重的控罪。

