George Floyd死亡案 白人警員被起訴更嚴重罪名

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明尼蘇達州非裔男子George Floyd被白人警員跪下壓頸致死案，當地的檢察總長周三向涉案的白人警員Derek Chauvin起訴更嚴重的罪名，而在場的另外3名警員也被起訴。

Chauvin原本被起訴三級謀殺罪和二級誤殺罪，明州檢察總長Keith Ellison宣布把Chauvin面臨的指控提升至二級謀殺罪，另外3名在場的警員Thomas Lane、J. Kueng和Tou Thao被起訴協助及教唆他人觸犯二級謀殺罪。

Floyd在被捕的過程中被警員壓在地上，視頻中可見Chauvin跪下用膝蓋壓著Floyd的頸部，Floyd當時已被戴上手銬，他曾呼喚無法呼吸，但Chauvin沒有理會，最後Floyd失去知覺，最後證實死亡。

事件觸發全美多地爆發反警暴示威，原本和平的示威演變成搶掠事故，至今仍未平息。

Floyd的家人和示威者曾多次要求在場的4名警員都要被起訴，而Chauvin應被起訴更嚴重的控罪。

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