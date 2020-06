國防部長與特朗普唱反調 反對派軍隊平亂

【KTSF 張麗月報導】

國防部長Mark Esper與特朗普總統唱反調,他表明反對出動軍隊平亂。

Esper周三表示,他反對特朗普總統叛亂法調動軍隊,來控制近日來的反警暴、反種族主義示威。

Esper指出,他這個表態,不僅基於自己身為國防部長,也基於自己曾經做過國民衛隊成員。

Esper說:「出動現役部隊去執法是最後的選擇,只有在極度危急和嚴峻的情況下才使用,現時並未去到這個地步,我不支持援引叛亂法。」

有不願透露姓名的白宮官員透露,對於Esper的評論,特朗普感到憤怒,因為令人覺得好像是由Esper來決定是否援引叛亂法一樣。

如此,特朗普是否對Esper失去信心呢?白宮發言人就說,Esper現時仍然是國防部長。

這條叛亂法是在1807年訂立,授權總統在遇到叛亂期間可以調動軍隊,或調配國民警衛軍,在各個州擔當聯邦執法,以前對付白人至上的三K黨,和執行取消種族隔離政策時都有使用過,而老布殊總統也曾在1992年援引叛亂法,幫助加州州長

應對因Rodney King警察暴力事件引起的洛杉磯暴亂。

