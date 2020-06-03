國防部長與特朗普唱反調 反對派軍隊平亂

【KTSF 張麗月報導】

國防部長Mark Esper與特朗普總統唱反調，他表明反對出動軍隊平亂。

Esper周三表示，他反對特朗普總統叛亂法調動軍隊，來控制近日來的反警暴、反種族主義示威。

Esper指出，他這個表態，不僅基於自己身為國防部長，也基於自己曾經做過國民衛隊成員。

Esper說：「出動現役部隊去執法是最後的選擇，只有在極度危急和嚴峻的情況下才使用，現時並未去到這個地步，我不支持援引叛亂法。」

有不願透露姓名的白宮官員透露，對於Esper的評論，特朗普感到憤怒，因為令人覺得好像是由Esper來決定是否援引叛亂法一樣。

如此，特朗普是否對Esper失去信心呢？白宮發言人就說，Esper現時仍然是國防部長。

這條叛亂法是在1807年訂立，授權總統在遇到叛亂期間可以調動軍隊，或調配國民警衛軍，在各個州擔當聯邦執法，以前對付白人至上的三K黨，和執行取消種族隔離政策時都有使用過，而老布殊總統也曾在1992年援引叛亂法，幫助加州州長

應對因Rodney King警察暴力事件引起的洛杉磯暴亂。

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