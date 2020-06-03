Contra Costa縣准許店內購物 多數零售店仍關閉

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣周三開始准許零售店讓顧客進入店內購物，可是許多零售店仍然關閉，決定不開門做生意。

Contra Costa縣周三開始容許零售店和購物商場開放，商家可以在遵守公共衛生守則和社交距離下，讓顧客進入店內消費，可是Walnut Creek的Broadway購物廣場和市內不少零售店一樣，用木板封起來，最近市內的店舖在抗議示威活動中被搶劫和破壞，商家寧可關門不做生意。

由周三開始，Contra Costa縣除了放寬零售業之外，也准許市民回到辦公室上班，允許經營托兒服務和夏令營，不過每組兒童不能超過12人，而且不能轉組。

縣公共衛生局准許家居上門清潔服務、洗車、通渠和寵物美容等，圖書館可以提供路邊取圖書的服務，新的衛生指引准許不多於100人的示威活動。

Contra Costa縣與灣區其他縣一樣，居家令仍然生效，只是按照疫情現況逐步鬆綁，大家仍需保持社交距離，外出時遮蓋面部，目前縣內約1,500人確診，37人死於新型肺炎。

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