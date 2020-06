Contra Costa縣准許店內購物 多數零售店仍關閉

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣周三開始准許零售店讓顧客進入店內購物,可是許多零售店仍然關閉,決定不開門做生意。

Contra Costa縣周三開始容許零售店和購物商場開放,商家可以在遵守公共衛生守則和社交距離下,讓顧客進入店內消費,可是Walnut Creek的Broadway購物廣場和市內不少零售店一樣,用木板封起來,最近市內的店舖在抗議示威活動中被搶劫和破壞,商家寧可關門不做生意。

由周三開始,Contra Costa縣除了放寬零售業之外,也准許市民回到辦公室上班,允許經營托兒服務和夏令營,不過每組兒童不能超過12人,而且不能轉組。

縣公共衛生局准許家居上門清潔服務、洗車、通渠和寵物美容等,圖書館可以提供路邊取圖書的服務,新的衛生指引准許不多於100人的示威活動。

Contra Costa縣與灣區其他縣一樣,居家令仍然生效,只是按照疫情現況逐步鬆綁,大家仍需保持社交距離,外出時遮蓋面部,目前縣內約1,500人確診,37人死於新型肺炎。

