灣區多縣本周進一步重啟經濟 餐廳可恢復室外用餐（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區各縣衛生官員發表聯合聲明，由於社區致力遵守社交距離以及公共衛生指引，因此本星期可以重啟更多商業和活動，包括開放購物商場，以及恢復室內零售業務。

從6月開始，隨著居家抗疫令逐漸鬆綁，灣區各縣衛生部門都根據新型肺炎確診數據，評估重開各項經濟活動的速度，從本周開始，各縣都已進入第二重開階段，包括准許在室外的餐廳就餐、購物商場以及室內零售服務等。

灣區出現首宗新型肺炎死亡案例的Santa Clara縣，宣佈從6月5日起，餐廳可以恢復室外用餐服務，但必須遵守衛生規定，例如每張桌子最多只能坐6個人，而且必須是住在一起的家庭成員，每張桌子之間也要保持6呎距離，室外就餐允許提供酒精飲品，但吧檯服務仍須關閉。

Contra Costa縣則從6月3日起，准許購物商場及零售店恢復正常營業，另外，托兒服務、辦公室業務，以及12人或以下一組的體育或訓練活動也准許，但活動期間不能與其他小組混合。

其他鬆綁的服務及活動還有，圖書館可以提供館外領取服務；不超過100人的示威活動；清潔、洗車、水暖，以及寵物美容服務等。

從6月15日起，宗教服務場所也可以有限度重開，至於游泳池以及室外用餐服務則仍在考慮中。

舊金山除了已對部分商業和服務鬆綁，從6月15日起，也將允許一些員工回辦公室工作，但許多在金融區的大公司，例如Salesforce、Google、Facebook、Wells Fargo銀行等並不急於讓員工回辦公室工作，最快也要等到6月底或7月初

因為擔心辦公室人多，會增加新冠病毒傳播機率。

Salesforce計劃要求回辦公室上班的員工，都必須戴口罩、測量體溫，而且員工之間也要保持6呎距離。

至於上星期六，Uniion Square周邊遭受破壞的商店，則被迫延遲重開時間至6月15日。

截至周二，灣區共有確診案例14,341宗，死亡449宗，加州則有確診案例115,310宗，死亡4,286宗。

衛生官員提醒，雖然商業和活動逐步重啟，但商家和民眾仍要遵守衛生指引，就是勤洗手，外出戴口罩，並保持社交距離。

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