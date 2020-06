特朗普要求紐約市動員國民警衛軍阻截「低等生物」

【KTSF】

非裔George Floyd被白人警員跪頸致死而在美國觸發的暴力示威浪潮仍未消散,特朗普總統周二再向各州州長施壓,特別點名要求紐約市動員國民警衛軍阻截那些「低等生物和失敗者」。

美國多市已連續7日經歷由和平示威演變而成的搶掠和毀壞事故,有警員被槍擊或擲石,特朗普周一以強硬姿態威脅說,如果州長不召喚國民警衛軍維持治安,他會派美軍恢復社會秩序。

他周二再在Twitter發文說:「紐約市,動員國民警衛軍,那些低等生物和失敗者正在搞破壞,要快速行動,不要再犯在療養院所犯的可怕和致命過錯。」

NYC, CALL UP THE NATIONAL GUARD. The lowlifes and losers are ripping you apart. Act fast! Don’t make the same horrible and deadly mistake you made with the Nursing Homes!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

周一晚,雖然紐約市已實施宵禁,Rockefeller中心的櫥窗被人打破,位於34街的Macy’s百貨旗艦店的門被人撬開,整夜有接近700人被捕,數名警員受傷,紐約市長白思豪宣布由晚上8時起實施宵禁一周。

美國有29個州已動員逾2萬名國民警衛軍維持治安,但紐約州並沒有,白思豪表示他不希望國民警衛軍進駐,紐約州州長Andrew Cuomo表示,不會違反市長的意願行事。

過去一周,全美有超過5,600人因為盜竊、阻塞公路交通和違反宵禁令被捕。

