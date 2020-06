消息指中國已要求國企暫停入口美國農產品

【有線財經】

特朗普總統上周就中國及香港關係發言,但期間刻意避開中美首階段貿易協議內容。

路透報道,內地國企周一至少購買了3艘船的美國大豆,購買的總數至少有18萬噸大豆,將在10月或11月付運。

不過路透及彭博均同時引述消息稱,中國已要求國有企業停止大規模採購美國大豆和豬肉,同時亦要求暫停採購玉米和棉花。

至於為何在政府發出暫停信息後,仍有企業在購買大豆,報道指未知具體原因,但美國貿易商表示,以18萬噸大豆數量計,內地進口商仍未遠遠未滿足需求。與最近一次就購買總計100萬噸大豆相比,周一的大豆採購規模的確較小。

消息人士稱,如果美國針對香港問題採取進一步行動,中國準備暫停進口更多美國農產品。

消息又指,在特朗普周五發表言論後,中國進口商已經取消了1萬到2萬噸美國豬肉的進口,相當於近幾個月來一周的訂單量。

另一熟悉政府計劃的消息人士稱,在最壞的情況下,如果特朗普繼續針對中國,中央將不得不放棄第一階段貿易協議。

根據中美今年1月簽署的初步貿易協議,中國承諾在兩年內,增加購買價值320億美元的美國農產品。

有內地主要貿易公司說,民間進口商尚未接到政府暫停購買美國農產品的指令,但企業都非常謹慎。

