特朗普強硬回應國內示威 揚言會出動軍隊介入

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特朗普總統首次公開回應國內示威，形容是本土恐怖主義，會強硬回應，若地方政府拒絕控制街頭亂局，聯邦政府將會出動軍隊介入。

美國示威持續多日，特朗普首次公開回應，措辭強硬：「我是法治和秩序的總統、是和平示威者的盟友，但近日，我國被無政府主義者操控，還有暴徒、縱火者、搶匪、罪犯、反法西斯主義者等等，這些不是和平示威，是本土恐怖主義。」

特朗普說不允許有暴徒蓋過和平示威者的聲音，強烈建議各州州長出動國民警衛隊控制亂局，形容在街頭的執法人員人數要多過暴力分子，否則就由聯邦政府出手。

特朗普表示：「如果有城市或州分拒絕採取必要措施保護市民生命財產，我將出動軍隊，迅速為他們解決問題。」

若特朗普下令出兵各州，最有可能引用1807年通過的《叛亂法》。對上一次引用這條法案，是1992年的洛杉磯暴動。

特朗普宣布即時下達行政命令，動員一切聯邦資源控制亂局：「我們會終止全國的暴亂、違法行為，現在就要終止。」

他又說會嚴格執行首都華盛頓的宵禁令，調派數以千計全副武裝士兵，揚言會將示威幕後策劃者繩之於法。

國防部已準備隨時調動軍警到華盛頓，首都全數1300多名國民警衛隊已出動，另外再多數百名隊員增援。司法部、海關及邊境保衛局亦派員到華府。

特朗普發言約6分鐘，期間現場多次傳出巨響，他沒回答記者提問。

他發言前，警方在白宮外，以催淚彈和橡膠子彈驅散聚集的人。

清場後，特朗普在幕僚陪同下，步行到白宮附近，視察在示威中被破壞的聖約翰教堂，特朗普手持聖經並向記者表示，美國是世上最強大的國家，要維持國家安全，逗留約3分鐘後返回白宮。

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