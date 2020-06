特朗普強硬回應國內示威 揚言會出動軍隊介入

【有線新聞】

特朗普總統首次公開回應國內示威,形容是本土恐怖主義,會強硬回應,若地方政府拒絕控制街頭亂局,聯邦政府將會出動軍隊介入。

美國示威持續多日,特朗普首次公開回應,措辭強硬:「我是法治和秩序的總統、是和平示威者的盟友,但近日,我國被無政府主義者操控,還有暴徒、縱火者、搶匪、罪犯、反法西斯主義者等等,這些不是和平示威,是本土恐怖主義。」

特朗普說不允許有暴徒蓋過和平示威者的聲音,強烈建議各州州長出動國民警衛隊控制亂局,形容在街頭的執法人員人數要多過暴力分子,否則就由聯邦政府出手。

特朗普表示:「如果有城市或州分拒絕採取必要措施保護市民生命財產,我將出動軍隊,迅速為他們解決問題。」

若特朗普下令出兵各州,最有可能引用1807年通過的《叛亂法》。對上一次引用這條法案,是1992年的洛杉磯暴動。

特朗普宣布即時下達行政命令,動員一切聯邦資源控制亂局:「我們會終止全國的暴亂、違法行為,現在就要終止。」

他又說會嚴格執行首都華盛頓的宵禁令,調派數以千計全副武裝士兵,揚言會將示威幕後策劃者繩之於法。

國防部已準備隨時調動軍警到華盛頓,首都全數1300多名國民警衛隊已出動,另外再多數百名隊員增援。司法部、海關及邊境保衛局亦派員到華府。

特朗普發言約6分鐘,期間現場多次傳出巨響,他沒回答記者提問。

他發言前,警方在白宮外,以催淚彈和橡膠子彈驅散聚集的人。

清場後,特朗普在幕僚陪同下,步行到白宮附近,視察在示威中被破壞的聖約翰教堂,特朗普手持聖經並向記者表示,美國是世上最強大的國家,要維持國家安全,逗留約3分鐘後返回白宮。

