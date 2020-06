美國暴力示威未息 多間大型零售店被迫停業

【KTSF 張麗月報導】

因為疫情,全美50個州逐步重開經濟的同時,又遇上全美各地,持續有示威騷亂和破壞,多間零售企業正在評估店舖遭受的破壞,而要被迫短暫改變營運策略。

總部設在示威抗議源頭的明尼阿波利斯市的Target,在明尼蘇達州開設73間分店,在過去的週末,要暫時關閉200間分店,或縮短營業時間,當中包括灣區大部份的Target店,要關閉兩星期。

網購龍頭Amazon也在部份城市改變送貨路線,旗下的Whole Foods也在部份地區停業。

蘋果店也如是,其中明尼阿波利斯市、Brooklyn和首都華盛頓的多間蘋果店都遭受破壞和搶掠。

另外,Walmart表示,由於示威演變為暴力,有些Walmart店遭破壞和搶掠,因此公司決定將在全美各地暫時關閉數以百計的分店,公司繼續密切留意事態發展,以決定個別分店是否需要關門。

