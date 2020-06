【KTSF】

舊金山國際機場周一開始恢復飛往歐洲及日本的班機。

周一恢復的航班包括每周三班飛到東京成田機場的ANA,每周一班飛到蘇黎世的瑞士航空,這是自4月1日以來,首次有航班從舊金山國際機場飛往歐洲。

由於受到新冠疫情影響,機場加大力度清潔消毒,旅客從抵達到過海關會有些許變化。

