舊金山華埠受暴力示威波及 多間商舖被搜掠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

鄰近聯合廣場的舊金山華埠不幸在周六的示威中受到波及,Grant街有7間商舖被匪徒打破玻璃搜掠,周一有不少商戶亦加緊在店門外圍上木板。

舊金山中央警察分局局長易文耀表示,周六晚的騷亂中,華埠一共有7間商舖被毀壞,其中3間更被人闖入搜掠,主要是集中在Grant街的珠寶店。

Grant街由California至Pine街這一段路,周一大部分商舖都沒有營業,附近居民表示,周六深夜 數十人衝入華埠,沿著Grant街推進,這裡至少兩間珠寶店被人打破門口玻璃入店內搜掠。

金冠珠寶是其中一間,店外仍放著兩大袋清理好的玻璃碎片,店舖東主已經用木板封好大門,珠寶店旁邊的散房大廈玻璃門亦被打破。

散房大廈住客說:「可能去到一時兩時左右,很大聲,我估計是整鐵閘的聲音,很大聲”碰碰聲”,很厲害的聲音,我驚,所以那天都不敢睡,嚇倒,最主要是怕很多人會放火,你知道這裡全部是木屋,如果是放火會很麻煩。」

到了周日早上,這位住客外出時發現,停在這一段路所有的汽車都被打破玻璃,包括她自己那一輛。

住客說:「旁邊這間舖,鐵閘那些全部爛了,我們這度門都爛了,還有我們台車,停在那裡都被人打破五塊玻璃,真慘。」

Grant街上另一間被搜掠過的珠寶店,門口貼上告示,寫著「我們已被搶劫過,已經沒有其他貨物」。

一些在周末逃過一劫的商戶,都趁周一在店門多加幾塊木板保護,亦有商戶決定將店面所有貨物收好。

華埠商戶黃女士說:「聽到市政府今日又再有遊行,所以我就出來,把所有的東西放好。」

經過周六的搜掠後,有附近居民表示,周日晚每隔一小時,就聽到大批警車在街上巡邏,周日晚亦較安全,沒有人在此生事。

分局長易文耀向本台表示,周日晚在華埠沒有再接到有人搜掠的報告,巡邏的警員雖然有發現可疑人士,但已經第一時間驅趕或扣留他們,而華埠及聯合廣場一帶在宵禁生效期間,將會有大量警力駐守。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。