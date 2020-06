Santa Clara縣周五可恢復店內購物及託兒服務

【KTSF】

南灣Santa Clara縣衛生官員周一宣布,縣內有更多商業活動可於周五重開,當中包括店內購物和託兒服務。

根據周一的公布,Santa Clara縣由周五起,可以恢復店內購物,餐廳可恢復室外進餐,託兒服務和夏令營可重開,製造業可復工,宗教和文化活動也可恢復。

Santa Clara縣衛生官Sara Cody醫生稱,新型肺炎疫情仍未結束,我們仍然要保護廣大社區的健康和福祉,特別是那些在感染新型肺炎後,可能併發嚴重病情甚至死亡的人士。

但在檢測數目增加、確診個案減少、病患入院率下降和增加病例追查工作下,Santa Clara縣已步入可進一步重開經濟的階段。

其他可以恢復的商業活動包括一些沒有密切接觸的服務,例如補鞋或家居清潔。

另外,所有兒童都可以恢復到託兒所,參加夏令營或暑期班,但每班人數必須限於12人以下,而25人或以下的宗教或文化室外聚會也可以重新舉行。

民眾也可恢復沒有密切接觸的室外活動,例如游泳、身處車中的聚會,如汽車影院。

