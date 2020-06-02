Santa Clara縣周五可恢復店內購物及託兒服務

【KTSF】

南灣Santa Clara縣衛生官員周一宣布，縣內有更多商業活動可於周五重開，當中包括店內購物和託兒服務。

根據周一的公布，Santa Clara縣由周五起，可以恢復店內購物，餐廳可恢復室外進餐，託兒服務和夏令營可重開，製造業可復工，宗教和文化活動也可恢復。

Santa Clara縣衛生官Sara Cody醫生稱，新型肺炎疫情仍未結束，我們仍然要保護廣大社區的健康和福祉，特別是那些在感染新型肺炎後，可能併發嚴重病情甚至死亡的人士。

但在檢測數目增加、確診個案減少、病患入院率下降和增加病例追查工作下，Santa Clara縣已步入可進一步重開經濟的階段。

其他可以恢復的商業活動包括一些沒有密切接觸的服務，例如補鞋或家居清潔。

另外，所有兒童都可以恢復到託兒所，參加夏令營或暑期班，但每班人數必須限於12人以下，而25人或以下的宗教或文化室外聚會也可以重新舉行。

民眾也可恢復沒有密切接觸的室外活動，例如游泳、身處車中的聚會，如汽車影院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。