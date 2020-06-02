San Leandro成搶掠重災區 車行被偷數十輛新車（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Leandro市周日晚也成為趁火打劫的重災區，當地一家車行有數十輛新車被偷，警方證實，周日晚有數百人在該市搶掠，數十家商店受損。

San Leandro警方表示，周日晚有數百名罪犯來到該市搶掠商店，造成數十間商店受損，警方並預期周一還可能有騷亂發生，已經加強警力執法。

社交媒體上的這支影片，披露了搶掠者囂張的行徑，該市的一家Dodge車行，周日晚遭到洗劫，車行員工將多輛新車停放在車道上，企圖阻止搶掠者進入，然後就離開車行，沒想到搶掠者闖入車行內，盜走車鑰匙。

車行老闆估算大概有50輛車被盜，損失慘重。

車行老闆Carlos Hidalgo說：「現在我們想大概有50台被偷，我們有裝追蹤器的，現在在看有哪些車在外面，這些車都在到處移動*。」

根據老闆表示，幾乎所有價值十萬元的Dodge Hellcat高級車被偷，甚至有展示車輛也直接被開走。

車行老闆說，事件對於已經受疫情影響的一百名車行員工也造成傷害。

Hidalgo說：「這不能成為理由，他們都是壞盜賊，太可怕了，這是本土恐怖主義。」

車行對面，體育用品店Nike的停車場停滿了大批犯罪份子的車，店內就像海嘯來襲，滿目瘡痍，貨架被掃之一空，附近的See’s Candies、Dollar Store等商店也遭到破壞。

周日深夜，Bayfair商場、Marina Square，以及Walmart都被人搶掠，Walmart甚至被縱火，不過警方強調，犯案的並非示威者，而是趁著示威活動趁火打劫，周一就有民眾自願來到Bayfair清理幫忙現場。

市民Gloria說：「當我今天早上起床，我就在想可以為社區做點甚麼。」

受到騷亂影響，San Leandro周日晚在推特上宣布實施宵禁，周一並宣布進入緊急狀態，宵禁時間從晚上6點持續到隔天的清晨5點，有效期間到下周一早晨結束，所有居民必須待在家中，只有緊急救援人員和醫護人員、需要緊急就醫者、無家可歸者，以及有證件的媒體記者例外。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。