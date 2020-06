San Leandro成搶掠重災區 車行被偷數十輛新車（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Leandro市周日晚也成為趁火打劫的重災區,當地一家車行有數十輛新車被偷,警方證實,周日晚有數百人在該市搶掠,數十家商店受損。

San Leandro警方表示,周日晚有數百名罪犯來到該市搶掠商店,造成數十間商店受損,警方並預期周一還可能有騷亂發生,已經加強警力執法。

社交媒體上的這支影片,披露了搶掠者囂張的行徑,該市的一家Dodge車行,周日晚遭到洗劫,車行員工將多輛新車停放在車道上,企圖阻止搶掠者進入,然後就離開車行,沒想到搶掠者闖入車行內,盜走車鑰匙。

車行老闆估算大概有50輛車被盜,損失慘重。

車行老闆Carlos Hidalgo說:「現在我們想大概有50台被偷,我們有裝追蹤器的,現在在看有哪些車在外面,這些車都在到處移動*。」

根據老闆表示,幾乎所有價值十萬元的Dodge Hellcat高級車被偷,甚至有展示車輛也直接被開走。

車行老闆說,事件對於已經受疫情影響的一百名車行員工也造成傷害。

Hidalgo說:「這不能成為理由,他們都是壞盜賊,太可怕了,這是本土恐怖主義。」

車行對面,體育用品店Nike的停車場停滿了大批犯罪份子的車,店內就像海嘯來襲,滿目瘡痍,貨架被掃之一空,附近的See’s Candies、Dollar Store等商店也遭到破壞。

周日深夜,Bayfair商場、Marina Square,以及Walmart都被人搶掠,Walmart甚至被縱火,不過警方強調,犯案的並非示威者,而是趁著示威活動趁火打劫,周一就有民眾自願來到Bayfair清理幫忙現場。

市民Gloria說:「當我今天早上起床,我就在想可以為社區做點甚麼。」

受到騷亂影響,San Leandro周日晚在推特上宣布實施宵禁,周一並宣布進入緊急狀態,宵禁時間從晚上6點持續到隔天的清晨5點,有效期間到下周一早晨結束,所有居民必須待在家中,只有緊急救援人員和醫護人員、需要緊急就醫者、無家可歸者,以及有證件的媒體記者例外。

