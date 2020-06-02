各地民眾無視宵禁繼續上街 多州出動國民警衛隊

【有線新聞】

部分州長表明反對總統出動軍隊對付國民，多個城市宵禁後繼續有民眾在街頭遊行，加州的洛杉磯和奧克蘭市（屋崙）均有大規模拘捕行動，首都華盛頓警方沒清場，最新實施宵禁的紐約則有人搶掠。

日間一輪驅散行動後，首都華盛頓示威者未有散去，宵禁令生效後繼續在市內遊行，警方沒有阻止。

期間有相信是軍方的黑鷹直升機下降，捲起碎片，在戰區，直升機此舉是要展示武力、嚇走敵方，但示威者未有四散，只是停下。

在紐約市布魯克林區，宵禁令生效後亦有數以千計示威者繼續高叫口號，街上警員數量明顯增加。

另一邊的曼哈頓區則一片混亂，多間店舖被搶掠，有美國的華人說感到擔心：「中國人大家都害怕，街上已少見人上街。布魯克林住宅區，居民沒有人說不外出，因不是示威區，但有人說要到超市備貨，因擔心本周會混亂。」多人被捕，市長白思豪延長宵禁。

催淚煙、警民對峙，類似畫面當地周一在其他城市再次上演，在肯塔基州警員築起防線，在弗吉尼亞州首府里士滿的和平示威，雖然宵禁令未生效，警方於沒有警告下突然施放催淚氣體，群眾慌忙走避。

美國目前至少140個城市有示威，21個州出動國民警衛隊。

特朗普早前與各州州長電話會議，形容示威者是「恐怖分子」，又批評大部分州長均太「軟弱」，強調現時猶如「戰爭」，必須強硬、採取主導，快速結束亂局。

不過，對於特朗普揚言出動軍隊介入平定各地示威活動，華盛頓、伊利諾伊、俄勒岡等多個州分表明反對。

紐約州長科莫受訪時，認同搶掠等犯罪行為不能容忍，但大部分人是和平示威者，認為不應出動美國軍隊對付美國民眾。

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