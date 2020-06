蓬佩奧說華府考慮歡迎港人到美國

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧說,因應北京推行港版國安法,華府考慮歡迎港人到美國,但無提供細節。在北京,中國外交部重申,香港事務純屬內政,不容外國干涉。

蓬佩奧接受智庫美國企業研究院訪問,說考慮歡迎港人到美國,以回應北京推行港區國安法,但他無詳述所謂「歡迎」是甚麼意思。

他表示:「我們在考慮,我不知道實際會如何。英國與香港有不同的關係,很多港人持有英國護照。香港與英國有很長歷史,情況很不同,我們會探討。」

蓬佩奧又舉例指,中國在印度北部邊境亦有所行動,指中國的威脅影響全球,美國有責任去阻止。

另外蓬佩奧發表聲明,指不會容忍中方,企圖從美國學術機構竊取技術和知識產權,作為軍事用途。

為了維護美國國家安全,會暫時禁止讓與中國解放軍有關的中國留學生和研究員入境,強調針對的是中國共產黨的「惡意行為」,而非全部中國人民。

在北京,中國外交部批評美方限制中國留學生簽證,是開歷史倒車,損人害己,又重申香港事務純屬中國內政,不容外國干涉,希望美國多做有利香港穩定繁榮和中美關係發展的事。

