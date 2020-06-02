蓬佩奧說華府考慮歡迎港人到美國

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美國國務卿蓬佩奧說，因應北京推行港版國安法，華府考慮歡迎港人到美國，但無提供細節。在北京，中國外交部重申，香港事務純屬內政，不容外國干涉。

蓬佩奧接受智庫美國企業研究院訪問，說考慮歡迎港人到美國，以回應北京推行港區國安法，但他無詳述所謂「歡迎」是甚麼意思。

他表示：「我們在考慮，我不知道實際會如何。英國與香港有不同的關係，很多港人持有英國護照。香港與英國有很長歷史，情況很不同，我們會探討。」

蓬佩奧又舉例指，中國在印度北部邊境亦有所行動，指中國的威脅影響全球，美國有責任去阻止。

另外蓬佩奧發表聲明，指不會容忍中方，企圖從美國學術機構竊取技術和知識產權，作為軍事用途。

為了維護美國國家安全，會暫時禁止讓與中國解放軍有關的中國留學生和研究員入境，強調針對的是中國共產黨的「惡意行為」，而非全部中國人民。

在北京，中國外交部批評美方限制中國留學生簽證，是開歷史倒車，損人害己，又重申香港事務純屬中國內政，不容外國干涉，希望美國多做有利香港穩定繁榮和中美關係發展的事。

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