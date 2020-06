【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧批評北京,阻止港人悼念六四事件。

蓬佩奧在社交網站提到,特區政府30年來,首次反對支聯會在維園舉行六四燭光晚會,如果對北京的意圖有疑問,就是不讓港人發聲和選擇,逼使港人與內地人一樣,兩制也到此為止。美國國務院發言人也呼籲特區政府,容許港人和平紀念「因為中共而受害的人」。

警方日前以防疫為由,禁止六四晚會舉行,支聯會就稱會八人一組進入維園燃點燭光,並呼籲市民在各區悼念。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。