美國兩市暴力示威期間5警中槍 警察總部著火

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美國多個城市宵禁後繼續有民眾上街，至少兩個城市發生針對警員的槍擊事件，5名警員中槍，紐約市則有多間店舖被搶掠。

在密蘇里州聖路易斯傳出多輪槍聲，當時市中心仍有群眾聚集。警方多次清場，混亂期間遭槍擊，5名警員中槍，手部和腳部受傷，沒生命危險。示威者又破壞商店，警察總部附近多處著火。

拉斯維加斯晚上亦有槍擊案，當時市內仍有示威，一名警員受槍傷，另有一名中槍者。目擊者指他是示威者，身上有武器，首先開槍。

針對警員的襲擊不止槍擊，在紐約州水牛城，民眾於警局外示威期間，有汽車撞向警方防線，兩名警員倒地，一人情況嚴重。紐約市的示威亦持續到夜晚，多間店舖被搶掠，警員一度拿出手槍。

有華人說感到擔心。居紐約港人冼小姐：「中國人大家都害怕，街上已少見人上街。布魯克林住宅區居民沒有人說不外出，因不是示威區，但有人說要到超市備貨，因擔心本周會混亂。」

周一開始宵禁的紐約，加強執法，拘捕多人。洛杉磯、奧克蘭等加州城市亦有類似拘捕行動。

全國多處從早到晚，繼續出現類似的警民對峙畫面，至少140個城市有示威，21個州出動國民警衛隊。

特朗普與各州州長的電話會議，形容示威者是恐怖分子，批評大部分州長太軟弱，現時猶如「戰爭」，必須強硬、快速、主動結束亂局。

但多個民主黨掌政的州分，反對特朗普揚言出動軍隊介入，認為大部分人是和平示威者，不應出動軍隊，對付國民。

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