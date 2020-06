美國兩市暴力示威期間5警中槍 警察總部著火

【KTSF】

美國多個城市宵禁後繼續有民眾上街,至少兩個城市發生針對警員的槍擊事件,5名警員中槍,紐約市則有多間店舖被搶掠。

在密蘇里州聖路易斯傳出多輪槍聲,當時市中心仍有群眾聚集。警方多次清場,混亂期間遭槍擊,5名警員中槍,手部和腳部受傷,沒生命危險。示威者又破壞商店,警察總部附近多處著火。

拉斯維加斯晚上亦有槍擊案,當時市內仍有示威,一名警員受槍傷,另有一名中槍者。目擊者指他是示威者,身上有武器,首先開槍。

針對警員的襲擊不止槍擊,在紐約州水牛城,民眾於警局外示威期間,有汽車撞向警方防線,兩名警員倒地,一人情況嚴重。紐約市的示威亦持續到夜晚,多間店舖被搶掠,警員一度拿出手槍。

有華人說感到擔心。居紐約港人冼小姐:「中國人大家都害怕,街上已少見人上街。布魯克林住宅區居民沒有人說不外出,因不是示威區,但有人說要到超市備貨,因擔心本周會混亂。」

周一開始宵禁的紐約,加強執法,拘捕多人。洛杉磯、奧克蘭等加州城市亦有類似拘捕行動。

全國多處從早到晚,繼續出現類似的警民對峙畫面,至少140個城市有示威,21個州出動國民警衛隊。

特朗普與各州州長的電話會議,形容示威者是恐怖分子,批評大部分州長太軟弱,現時猶如「戰爭」,必須強硬、快速、主動結束亂局。

但多個民主黨掌政的州分,反對特朗普揚言出動軍隊介入,認為大部分人是和平示威者,不應出動軍隊,對付國民。

