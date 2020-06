奧克蘭華埠無法倖免 富興中心成搶掠重災區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上周五在東灣奧克蘭(屋崙)的示威活動變調,不但引發破壞和縱火等騷亂,還有人趁火打劫,緊鄰市中心的奧克蘭華埠也無法倖免,讓已經受到疫情影響生意大受打擊的商戶雪上加霜。

位於奧克蘭華埠的這家珠寶行,工人們正忙著用隔板將店面全部圍上,深怕打砸搶劫事件再度上演,有手機店門面玻璃被砸,還來不急裝上木頭隔板,只能用黃色警戒膠帶貼上,在一片隔板圍牆中看起來格外顯眼。

本台周一走訪了奧克蘭華埠富興中心,除了忙碌中的工人外,人煙稀少,像個空城,很多店面都用隔板圍住,自從上周五抗議事件引發騷亂後,奧克蘭華埠損失慘重,富興中心更是成為重災區,多家商店在3天內被破壞或是打劫兩次。

富興中心董事司徒朝(Barry Szeto)說:「不只是在富興中心建築物,華埠到處都有窗戶被砸破,要用隔板圍住,這些壞份子做的就是隔天又開著4、5台車回來,試圖繼續完成他們前一天沒有完成的事。」

有民眾在社交媒體分享影片,拍到富興中心的這家手機店,玻璃被打碎一地,店內所有的手機全部被搶走,大明眼科櫥窗玻璃也被打破,裡面的名牌眼鏡被洗劫一空,另一邊的藥房損失也很慘,店內的藥物以及櫥窗商品很多都被拿走。

司徒朝指出,匪徒不但在上周五趁火打劫,隔天周六又來,甚至遭破壞的商家才剛釘好新的木頭隔板,又被匪徒撬開,繼續破壞,罪行非常惡劣,嚴重影響奧克蘭華埠的治安與生活。

司徒朝說:「這些行為也讓我們的保安危險,讓我們的清潔人員增加工作,不是只有商業損失而已,甚至住戶也被影響,因為前門的窗戶也被打破。」

不僅是富興中心,周邊其他華埠商店也有許多遭到破壞,銀行也無法倖免,不過整體損失數據目前並不清楚。

對於小商業來說,疫情之下要維持生計已經很不容易,搶掠騷亂更是雪上加霜。

當地有餐館聽到傳聞說,周一又有示威,根本不敢開門做生意,只好關店避難,社區關注人士希望事件趕快平息,還給奧克蘭華埠一個安全和平靜的環境。

