奧克蘭華埠無法倖免 富興中心成搶掠重災區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上周五在東灣奧克蘭（屋崙）的示威活動變調，不但引發破壞和縱火等騷亂，還有人趁火打劫，緊鄰市中心的奧克蘭華埠也無法倖免，讓已經受到疫情影響生意大受打擊的商戶雪上加霜。

位於奧克蘭華埠的這家珠寶行，工人們正忙著用隔板將店面全部圍上，深怕打砸搶劫事件再度上演，有手機店門面玻璃被砸，還來不急裝上木頭隔板，只能用黃色警戒膠帶貼上，在一片隔板圍牆中看起來格外顯眼。

本台周一走訪了奧克蘭華埠富興中心，除了忙碌中的工人外，人煙稀少，像個空城，很多店面都用隔板圍住，自從上周五抗議事件引發騷亂後，奧克蘭華埠損失慘重，富興中心更是成為重災區，多家商店在3天內被破壞或是打劫兩次。

富興中心董事司徒朝（Barry Szeto）說：「不只是在富興中心建築物，華埠到處都有窗戶被砸破，要用隔板圍住，這些壞份子做的就是隔天又開著4、5台車回來，試圖繼續完成他們前一天沒有完成的事。」

有民眾在社交媒體分享影片，拍到富興中心的這家手機店，玻璃被打碎一地，店內所有的手機全部被搶走，大明眼科櫥窗玻璃也被打破，裡面的名牌眼鏡被洗劫一空，另一邊的藥房損失也很慘，店內的藥物以及櫥窗商品很多都被拿走。

司徒朝指出，匪徒不但在上周五趁火打劫，隔天周六又來，甚至遭破壞的商家才剛釘好新的木頭隔板，又被匪徒撬開，繼續破壞，罪行非常惡劣，嚴重影響奧克蘭華埠的治安與生活。

司徒朝說：「這些行為也讓我們的保安危險，讓我們的清潔人員增加工作，不是只有商業損失而已，甚至住戶也被影響，因為前門的窗戶也被打破。」

不僅是富興中心，周邊其他華埠商店也有許多遭到破壞，銀行也無法倖免，不過整體損失數據目前並不清楚。

對於小商業來說，疫情之下要維持生計已經很不容易，搶掠騷亂更是雪上加霜。

當地有餐館聽到傳聞說，周一又有示威，根本不敢開門做生意，只好關店避難，社區關注人士希望事件趕快平息，還給奧克蘭華埠一個安全和平靜的環境。

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