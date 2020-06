【KTSF】

東灣Richmond市警方周一拘捕一名男子,他涉嫌殺害祖母後,企圖吃下屍體被捕。

現場位於Club Court 1200號路段一幢住屋外,警方於下午2時10分接獲舉報,報案者指有一名婦人躺在血泊中,一名男子站在她身旁。

警員到場後,發現37歲男子Dawyne Wallick站在90歲祖母Ruby Wallick身旁,當時正在挖她的屍體。

警員見狀用電擊槍制服Dawyne Wallick,但他反抗,警員需要使用武力才能替他戴上手銬,祖母當場宣告不治。

疑犯已送往醫院接受評估,出院後會被送往拘留所羈押。

