肯塔基州路易斯維爾,一名男子在示威清場期間中槍身亡,市政府解僱警察首長。

民眾在事發現場悼念死者麥卡蒂,他是附近一間燒烤餐廳的東主。當地周一凌晨,警員和國民警衛軍驅散人群期間中槍身亡。

開槍的警員未有開着身上的攝錄機,兩名警員停職調查。當地警員已經不是第一次沒開隨身攝錄機,警察首長被解僱。

警方則指是先有人向他們開槍,於是還擊。

