東灣仍有搶掠事故 有店舖及早防備劫匪無功而回

【KTSF】

周一晚在東灣一些未實施宵禁令的地方,有商店被人搜掠,也有商店事前加強了防備,令劫匪無功而回。

東灣列治文市警方周一晚接報指有一批人打算去Hilltop商場一間Walmart超市搶掠,警員接報到場時,大批人開車峰湧離開,有懷疑匪徒徒步逃走。

該間Walmart超市有員工指,雖然劫匪打破了前門玻璃,但是多得門後有木箱當阻礙物,成功阻止他們闖入,警員之後封鎖附近街道,警方暫時未公佈拘捕了幾多人。

周二下午,該間Walmart照常營業,不過多了警員戒備,停車場都裝多了監控閉路電視,有店員清理遺下的玻璃碎,Hilltop商場附近都有商店的玻璃門被打破,有職員周二去為門口加裝門板防備。

另外,Vallejo市周一晚都有商店被人搶劫,期間有警員開槍,匪徒打破Walgreens藥房Drive thru服務,收銀處的窗進入藥房,警員到場時,劫匪仍在現場,有警員開槍,一名疑匪中槍,另外有一名匪徒懷疑開車撞向一架警車,之後逃離現場,該名匪徒最後棄車逃走時被捕。

Vallejo警局局長表示,這兩日接獲400幾人報案,不會縱容搶掠。

同樣在Vallejo市,一間Best Buy電器舖都一度被企圖搶劫,不過多得玻璃門後有鐵閘,制止賊人入店。

但是附近一間由亞裔老闆經營的男裝舖就被闖入,他表示,匪徒撬開前門,闖入店內搶走手錶、衣服等價值千幾元的財物。

老闆Moon Chang表示,感到很憤怒之餘亦很無奈。

另外在Fairfield市的Solano Mall商場,周一晚都有被搶劫。

San Mateo縣周一晚和周三晚實施宵禁令,時間由晚上8時半至翌日清晨5時,縣政府表示要防止不法之徒來縣內搶掠。

Solano縣和Contra Costa縣周二也通過實施宵禁令,時間由晚上8時至翌日清晨5時,Contra Costa縣內一些城市就實施了更早的宵禁時間。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。