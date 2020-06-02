東灣仍有搶掠事故 有店舖及早防備劫匪無功而回

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周一晚在東灣一些未實施宵禁令的地方，有商店被人搜掠，也有商店事前加強了防備，令劫匪無功而回。

東灣列治文市警方周一晚接報指有一批人打算去Hilltop商場一間Walmart超市搶掠，警員接報到場時，大批人開車峰湧離開，有懷疑匪徒徒步逃走。

該間Walmart超市有員工指，雖然劫匪打破了前門玻璃，但是多得門後有木箱當阻礙物，成功阻止他們闖入，警員之後封鎖附近街道，警方暫時未公佈拘捕了幾多人。

周二下午，該間Walmart照常營業，不過多了警員戒備，停車場都裝多了監控閉路電視，有店員清理遺下的玻璃碎，Hilltop商場附近都有商店的玻璃門被打破，有職員周二去為門口加裝門板防備。

另外，Vallejo市周一晚都有商店被人搶劫，期間有警員開槍，匪徒打破Walgreens藥房Drive thru服務，收銀處的窗進入藥房，警員到場時，劫匪仍在現場，有警員開槍，一名疑匪中槍，另外有一名匪徒懷疑開車撞向一架警車，之後逃離現場，該名匪徒最後棄車逃走時被捕。

Vallejo警局局長表示，這兩日接獲400幾人報案，不會縱容搶掠。

同樣在Vallejo市，一間Best Buy電器舖都一度被企圖搶劫，不過多得玻璃門後有鐵閘，制止賊人入店。

但是附近一間由亞裔老闆經營的男裝舖就被闖入，他表示，匪徒撬開前門，闖入店內搶走手錶、衣服等價值千幾元的財物。

老闆Moon Chang表示，感到很憤怒之餘亦很無奈。

另外在Fairfield市的Solano Mall商場，周一晚都有被搶劫。

San Mateo縣周一晚和周三晚實施宵禁令，時間由晚上8時半至翌日清晨5時，縣政府表示要防止不法之徒來縣內搶掠。

Solano縣和Contra Costa縣周二也通過實施宵禁令，時間由晚上8時至翌日清晨5時，Contra Costa縣內一些城市就實施了更早的宵禁時間。

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