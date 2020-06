反警暴示威演變搶掠毀壞 灣區多市宣布宵禁

【KTSF】

非裔George Floyd被白人警員殺害一案引發反警暴示威浪潮,多地觸發搶掠和毀壞事故,灣區多市也不例外,需要實施宵禁,以下是實施宵禁的灣區城市:

舊金山:宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由5月31日起直至另行通知;

聖荷西:宵禁由晚上8時半至早上5時結束,有效期由5月31日起為期7天;

奧克蘭(屋崙):宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起直至另行通知;

Santa Clara:宵禁由晚上8時半至早上5時結束,有效期由5月31日起直至另行通知;

Alameda縣:全縣實施宵禁,由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起直至另行通知;

柏克萊:宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起至6月3日結束;

San Leandro:宵禁由傍晚6時至早上5時結束,有效期由6月1日起至6月8日結束,如提早結束會另行公布;

Fremont:宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起至6月8日結束;

Walnut Creek:宵禁由晚上6時至早上5時結束,有效期由5月31日起至6月8日結束;

Hayward:宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起至6月8日結束;

Danville:宵禁由晚上10時至早上5時結束,有效期由5月31日起直至另行通知;

Pleasant Hill:宵禁由晚上9時半至早上5時半結束,有效期由5月31日起直至另行通知;

Antioch:宵禁由晚上6時至早上5時結束,有效期由6月1日起至6月2日結束,會因應情況延長;

Vallejo:宵禁由晚上8時至早上5時結束,有效期由6月1日起直至另行通知;

