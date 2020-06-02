反警暴示威演變搶掠毀壞 灣區多市宣布宵禁

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非裔George Floyd被白人警員殺害一案引發反警暴示威浪潮，多地觸發搶掠和毀壞事故，灣區多市也不例外，需要實施宵禁，以下是實施宵禁的灣區城市：

舊金山：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由5月31日起直至另行通知；

聖荷西：宵禁由晚上8時半至早上5時結束，有效期由5月31日起為期7天；

奧克蘭（屋崙）：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起直至另行通知；

Santa Clara：宵禁由晚上8時半至早上5時結束，有效期由5月31日起直至另行通知；

Alameda縣：全縣實施宵禁，由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起直至另行通知；

柏克萊：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起至6月3日結束；

San Leandro：宵禁由傍晚6時至早上5時結束，有效期由6月1日起至6月8日結束，如提早結束會另行公布；

Fremont：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起至6月8日結束；

Walnut Creek：宵禁由晚上6時至早上5時結束，有效期由5月31日起至6月8日結束；

Hayward：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起至6月8日結束；

Danville：宵禁由晚上10時至早上5時結束，有效期由5月31日起直至另行通知；

Pleasant Hill：宵禁由晚上9時半至早上5時半結束，有效期由5月31日起直至另行通知；

Antioch：宵禁由晚上6時至早上5時結束，有效期由6月1日起至6月2日結束，會因應情況延長；

Vallejo：宵禁由晚上8時至早上5時結束，有效期由6月1日起直至另行通知；

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